Hãng tin RBC dẫn lời Vladyslav Vlasiuk, ủy viên phụ trách chính sách trừng phạt của Tổng thống Ukraine hôm 24/1 thông báo như trên, đồng thời cho hay KH-101 là một tên lửa hành trình tiêu chuẩn nhưng mới được Nga sản xuất năm nay.

Ukraine cho biết đây là mảnh vỡ của tên lửa được Nga sản xuất năm 2026. Ảnh: RBC

Ông Vlasiuk nói: "Tuần này, kể cả đêm 23/1, quân Nga đã dùng vũ khí tấn công Zircon, loại tên lửa chống hạm cỡ lớn". Ngoài ra, Nga cũng sử dụng tên lửa hành trình KH-32, tên lửa đạn đạo RM-48U để tấn công thủ đô Kiev của Ukraine.

Theo quan chức Ukraine, Kh-32 là một tên lửa hành trình mới dựa trên mẫu Kh-22, loại tên lửa được Nga đã sử dụng lần đầu tiên để tập kích Kiev. Trong khi đó, RM-48U là một tên lửa đạn đạo được phóng từ hệ thống S-400.

"Mỗi trường hợp sử dụng một loại tên lửa cụ thể không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên và đều có lý do riêng... Bức ảnh cho thấy một tên lửa Kh-101 sản xuất năm 2026. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ biết được các thành phần chính của nó," ông Vlasiuk giải thích.

Trang RBC cũng lưu ý, trong cuộc tấn công Ukraine đêm 20/1, lực lượng Nga đã sử dụng chiến thuật hiện đại và các tên lửa sản xuất năm 2026.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ít nhất một số tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công trên được sản xuất trong năm nay. Ông Zelensky nhấn mạnh đó là lý do tại sao các lệnh trừng phạt toàn cầu chống lại Nga và các nỗ lực ngăn chặn nguồn cung cấp các thành phần chủ chốt "rất quan trọng".