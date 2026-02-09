Theo tạp chí Reader's Digest, việc nhìn lại quá khứ vào đầu năm mới là điều bình thường nhưng xu hướng hoài niệm về năm 2016 còn hơn thế nữa.

Tiến sĩ Cathy R. Cox, giáo sư tâm lý học tại Đại học Công giáo Texas cho hay sự ám ảnh của mạng xã hội về năm cũ có liên quan nhiều đến thời hiện đại. "Mọi người thường luyến tiếc quá khứ khi hiện tại họ cảm thấy quá tải hoặc không chắc chắn... Có rất nhiều điều đang xảy ra trên thế giới của chúng ta hiện nay, chính trị bất ổn, công nghệ thay đổi nhanh chóng và nhiều người không chắc chắn tương lai sẽ như thế nào đối với bản thân họ", giáo sư Cox giải thích.

Đối với những người dùng mạng xã hội như tác giả Suanny Garcia-Barales, người đã chia sẻ một loạt ảnh hoài niệm về năm 2016 trên Instagram, xu hướng này chính nhằm tìm kiếm sự thoải mái trong quá khứ. "Nó tương tự thời điểm mà chúng ta không phải chịu gánh nặng như hiện giờ. Thế giới như bình yên hơn một chút và tôi nghĩ đó là điều mọi người đều trân trọng".

Ảnh minh họa: Instagram

Xu hướng nhìn lại 2016 bắt đầu khi nào?

Thật khó để xác định chính xác thời điểm xu hướng "hoài niệm về năm 2016 trong năm 2026" bắt đầu từ lúc nào nhưng một số người dùng mạng xã hội đã đăng tải những bài viết hồi tưởng gây sốt vào đêm giao thừa. Vào ngày 31/12/2025, người dùng TikTok có tên tài khoản @taybrafang đã chia sẻ một đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc của năm 2016 với dòng chữ “một thập niên trước tối nay”. Bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ.

Các ngôi sao nổi tiếng nhanh chóng bắt kịp xu hướng, góp phần giúp nó lan rộng. Shay Mitchell, ngôi sao của bộ phim truyền hình ăn khách năm 2016 "Pretty Little Liars", đã đăng một loạt ảnh trên Instagram vào đầu tháng 1 với dòng chú thích: “Tôi nghe nói năm 2026 là năm 2016 mới và tôi hoàn toàn ổn với điều đó”.

Hàng nghìn ý kiến bình luận đã hưởng ứng bài đăng trên và bày tỏ những điều như “Hãy mang bảng màu cầu vồng này trở lại, ôi những kỷ niệm!” và “Điều này khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ.”

Điều gì tuyệt vời diễn ra ở năm 2016?

Cuộc sống năm 2016 không hẳn tốt đẹp hơn và vẫn còn nhiều điều tồi tệ xảy ra ở Mỹ lúc đó, bao gồm cả các vụ xả súng hàng loạt và sự bất bình đẳng lan rộng. Song, hồi tưởng là một cơ chế đối phó phổ biến trong thời kỳ bất ổn và không chắc chắn của xã hội, điều chúng ta phải đối mặt vào năm 2026. “Quá khứ trở thành một nơi trú ẩn an toàn về mặt tinh thần, ngay cả khi nó không hoàn hảo vào thời điểm đó”, giáo sư Cox bình luận.

Về tình hình chính trị ở năm 2016, 8 năm nắm quyền của Tổng thống Barack Obama đã giúp người Mỹ cảm thấy hy vọng và vào năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo này, nhiều công dân Mỹ đã bỏ phiếu cho nữ ứng viên tổng thống đầu tiên của đất nước - bà Hillary Clinton. Khi ông Donald Trump thắng cử vào tháng 11 cùng năm, điều đó đánh dấu một bước ngoặt ở xứ sở cờ hoa và gây ra sự chia rẽ.

Tiến sĩ Cox nhận xét: “Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 thường được nhớ đến như thời điểm mà sự chia rẽ chính trị ở Mỹ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Theo thời gian, những sự kiện như thế này mang ý nghĩa biểu tượng và trở thành những dấu mốc chung mà mọi người sử dụng để hiểu về sự thay đổi của bối cảnh xã hội và chính trị”.

Về mạng xã hội, vào năm 2016, mọi người sử dụng mạng xã hội theo một cách hoàn toàn khác. Thay vì hàng triệu người muốn trở thành nhân vật có ảnh hưởng, rồi quảng cáo đủ thứ từ thực phẩm chức năng tới các kỳ nghỉ sang trọng, hầu hết người dùng đều chia sẻ về hình ảnh cuộc sống thường nhật.

Mục tiêu của người dùng mạng xã hội năm 2016 vẫn là kết nối với gia đình, bạn bè và người theo dõi, chứ không phải thu hút sự chú ý của những người lạ đang lướt nhanh trên mạng.

Tại sao xu hướng hoài niệm về 2016 lại rất phù hợp với năm 2026?

Những người sinh từ năm 1990 - 2002 hoài niệm về năm 2016 mạnh mẽ nhất vì họ ở độ tuổi từ 14 - 26, một thời điểm quan trọng trong cuộc đời gắn liền với những kỷ niệm mạnh mẽ.

Theo tiến sĩ Cox, hoài niệm không chỉ là nhớ về quá khứ mà điều đó có thể giúp chúng ta cảm thấy vững vàng hơn, hy vọng hơn và có khả năng đối phó tốt hơn với những gì phía trước.