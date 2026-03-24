Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa 16 (nhiệm kỳ 2026–2031).

Danh sách những người đang công tác trong ngành Y tế trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 gồm:

1. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trước khi được luân chuyển về Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Hoàng Hà

2. PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, người 4 lần trúng cử đại biểu Quốc hội.

Bà Phạm Khánh Phong Lan (sinh năm 1970, quê Khánh Hòa), hiện là Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Từ tháng 9/2007 đến tháng 3/2017, bà Phạm Khánh Phong Lan giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Bí thư Đảng bộ cơ quan Sở Y tế.

PGS. TS Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: Hoàng Hà

Từ năm 2011 đến nay, bà Phạm Khánh Phong Lan 4 lần trúng cử đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM (các khóa 13, 14, 15, 16).

3. PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu là một trong những chuyên gia tim mạch nổi tiếng trong và ngoài nước. Tại Trường Đại học Y Hà Nội, ông là giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Tim mạch, đồng thời tham gia công tác nhiều năm liền tại các cơ sở thực hành lớn như Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội,...

PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu. Ảnh: Quốc hội

Từ tháng 5/2019 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Từ năm 2016 đến nay, ông đã 3 lần trúng cử đại biểu Quốc hội (các khóa 14, 15, 16), đồng thời cũng là đại biểu ngoài Đảng.

4. TS.BS Phạm Kiều Anh Thơ. Trong số 14 ứng viên ngành Y tế trúng cử lần này, TS.BS. Phạm Kiều Anh Thơ là người trẻ nhất, hiện công tác tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

TS.BS. Phạm Kiều Anh Thơ sinh năm 1987, tỉnh An Giang, là bác sĩ Y đa khoa, Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Y sinh.

TS.BS. Phạm Kiều Anh Thơ hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Hành chính và Trưởng phòng Đào tạo đại học, Giảng viên chính Bộ môn Sinh lý, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

5. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

6. Tiến sĩ Phạm Thu Xanh, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng.

7. Thạc sĩ Nguyễn Hồng Việt Tiến sỹ Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình (Hưng Yên).

8. Tiến sĩ Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

9. Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

10. PGS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

11. Bác sĩ Huỳnh Kim Minh Tâm, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

12. Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

13. PGS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

14. PGS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Sự góp mặt của các đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực trong ngành Y tế, từ quản lý nhà nước, bệnh viện tuyến trung ương và địa phương đến các cơ sở đào tạo, nghiên cứu cho thấy tiếng nói của ngành sẽ ngày càng toàn diện, gắn với thực tiễn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm trước cử tri, kỳ vọng các đại biểu ngành Y tế sẽ đóng góp tích cực vào công tác lập pháp, hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng hệ thống y tế trong thời gian tới.