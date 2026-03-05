Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh hôm nay tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Nam Sơn, thuộc đơn vị bầu cử số 4.

Đơn vị bầu cử này gồm các xã, phường: Kinh Bắc, Võ Cường, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Quế Võ, Phương Liễu, Nhân Hòa, Đào Viên, Bồng Lai, Chi Lăng và Phù Lãng.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và các ứng viên tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Nam Sơn

Cử tri nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm: Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế; bà Nguyễn Thị Quý, Phó giám đốc Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh; ông Hà Thanh Quyết, công chức Văn phòng HĐND và UBND phường Quế Võ; bà Trương Bích Thảo, công chức Ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn 2 đại biểu Quốc hội.

Các ứng cử viên hứa, nếu được cử tri tín nhiệm bầu, sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, nhân dân và sẽ có đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Các ứng cử viên khẳng định, sẽ tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quan trọng; góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đất đai, môi trường, đầu tư và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên cam kết đóng góp ý kiến để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng giao thông nông thôn và đô thị, phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm... Đây cũng là những nội dung nhằm xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ưu tiên nâng cao chất lượng hệ thống y tế

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, với gần 33 năm công tác qua nhiều vị trí khác nhau, bản thân bà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; chủ động đổi mới, sáng tạo và bám sát thực tiễn để tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trình bày chương trình hành động trước cử tri tỉnh Bắc Ninh

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cương vị đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã tham gia nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bà đã kịp thời phản ánh tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền về các lĩnh vực an sinh xã hội, chính sách người có công, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Bà cho biết Bộ Y tế đã tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn của ngành sau đại dịch Covid-19, nhất là các vấn đề liên quan đến việc thiếu thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế.

Ngành cũng tích cực tham mưu với Quốc hội và Chính phủ để ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trong các lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, dược, dân số và cơ chế mua sắm, đấu thầu thuốc, góp phần từng bước ổn định hoạt động của hệ thống y tế.

Hiện nay, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đã đạt trên 95% dân số, nhiều nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Ngành đang nghiên cứu mở rộng danh mục thuốc điều trị ung thư và bệnh hiếm được bảo hiểm y tế chi trả. Dự kiến từ năm nay, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần, tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.

Bộ trưởng Y tế trao đổi với cử tri bên lề hội nghị

Bộ trưởng cũng cho biết ngành đang đẩy mạnh đổi mới hệ thống y tế cơ sở, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh, xây dựng bệnh án điện tử tích hợp dữ liệu dân cư quốc gia, góp phần giảm tải bệnh viện và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bà Đào Hồng Lan khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.