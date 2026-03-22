Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chi tiết 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Trong danh sách này, có nhiều người đang công tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, gồm các hiệu trưởng, giám đốc đại học, học viện, giảng viên và giáo viên.

1. PGS Hoàng Minh Sơn (1969), hiện là quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Ông tốt nghiệp đại học ngành Điện, tiến sĩ Kỹ thuật tự động hóa.

2. GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (1974), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Bà tốt nghiệp đại học ngành Hóa học, thạc sĩ Hóa phân tích, tiến sĩ Dược học.

3. PGS Huỳnh Quyết Thắng (1967), hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng. Ông tốt nghiệp đại học, tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.

4. TS Nguyễn Thị Thu Dung (1969), Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Thái Bình; Phó Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam; Chủ tịch Hội Y tế công cộng tỉnh Hưng Yên; Phó Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Việt Nam; Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Hưng Yên; Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Bà tốt nghiệp đại học ngành Y khoa, tiến sĩ Y tế công cộng, từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

5. GS.TS Nguyễn Thị Lan (1974), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và Đổi mới sáng tạo; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Bà tốt nghiệp đại học, tiến sĩ ngành Thú y, từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

6. PGS.TS Bùi Xuân Hải (1972), Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng. Ông tốt nghiệp đại học, tiến sĩ ngành Luật.

7. Ông Trần Mạnh Huy (1973), Giảng viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng; Chủ tịch HĐQT Công ty CP HTV Giải pháp Blockchain. Ông tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin.

GS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; PGS Hoàng Minh Sơn - quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và cô giáo Lo Thị Bảo Vy - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, tỉnh Nghệ An, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

8. TS Phạm Kiều Anh Thơ (1987), Trưởng phòng Đào tạo đại học, giảng viên Bộ môn Sinh lý, Khoa Y, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Bà tốt nghiệp đại học ngành Y đa khoa, tiến sĩ khoa học Y.

9. GS.TS Nguyễn Thanh Phương (1965), Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ; Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành chăn nuôi – thú y – thủy sản; Bí thư Đảng ủy ĐH Cần Thơ. Ông tốt nghiệp đại học ngành nuôi trồng thủy sản, tiến sĩ Thủy sản; từng là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.

10. PGS.TS Võ Thanh Tùng (1979), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học – Đại học Huế. Ông tốt nghiệp đại học, tiến sĩ ngành Vật lý chất rắn.

11. ThS Châu Quỳnh Dao (1977), Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang. Bà tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngữ văn, thạc sĩ Quản lý giáo dục, bà từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

12. PGS.TS Trương Hồ Hải (1976), Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ông tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, thạc sĩ Luật, tiến sĩ Luật.

13. TS Phạm Huỳnh Thanh Vân (1978, Phó Trưởng khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên; Trưởng Bộ môn Phát triển nông thôn – nông nghiệp bền vững, Trường ĐH An Giang. Bà tốt nghiệp đại học ngành trồng trọt, thạc sĩ phát triển nông thôn bền vững, tiến sĩ nghiên cứu phát triển.

14. TS Lê Thị Thanh Xuân (1977), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Bà tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn; Thạc sĩ Văn hóa học; Tiến sĩ Văn hóa Dân gian. Bà từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

15. Bà Nguyễn Thị Thúy Lam (1980), giáo viên Trường THPT Lai Vung 2. Bà tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngữ văn.

16. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (1982), Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, tỉnh Hưng Yên. Bà tốt nghiệp đại học ngành Hóa học.

17. PGS Nguyễn Văn Ngọc (1984), Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt. Ông tốt nghiệp đại học ngành Sinh học, tiến sĩ Khoa học sự sống.

18. Bà Sí Thị Mai Anh (1991), giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn, Thư ký Hội đồng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Bà tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật nông nghiệp.

19. Lo Thị Bảo Vy (2002), giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Bảo Vy tốt nghiệp đại học Sư phạm, chuyên ngành Giáo dục tiểu học.

20. Bà Nguyễn Thị Bích Đào (1992), giáo viên Tin học, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình. Bà tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Tin học, thạc sĩ Khoa học máy tính.

21. TS Chu Lương Trí (1991), giảng viên Khoa Môi trường, Trường ĐH Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ông tốt nghiệp đại học ngành Sinh học, tiến sĩ khoa học tài nguyên và môi trường.

22. Lò Thị Huyền (1991), giáo viên Trường Mầm non Mộc Ly, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La. Bà tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục mầm non.

23. TS Chu Mạnh Hùng (1973), Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Luật Hà Nội. Ông tốt nghiệp đại học ngành Luật quốc tế, tiến sĩ Luật.

24. PGS Nguyễn Đào Tùng (1975), Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính. Ông tốt nghiệp tiến sĩ Kinh tế, cử nhân tiếng Anh.



