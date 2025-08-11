Tiếng còi xe vốn là tín hiệu cảnh báo an toàn, nhưng tại nhiều nơi, đặc biệt ở đô thị, nó lại bị lạm dụng một cách vô tội vạ. Hành vi này không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn, làm giảm chất lượng sống của cộng đồng, mà còn phá vỡ sự bình tĩnh, tập trung của người tham gia giao thông khác.

Nhiều tài xế bấm còi không vì lý do khẩn cấp, mà để thúc giục, thể hiện sự bực bội hoặc đơn giản chỉ để “xả” tâm trạng. Ảnh minh hoạ: Car and Driver

Tại các khu vực gần bệnh viện, trường học, khu dân cư hay vào ban đêm, tiếng còi xe chói tai còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh, giấc ngủ của trẻ em và người già. Rộng hơn, việc bấm còi tùy tiện phản ánh thói quen lái xe thiếu kiềm chế, kém tôn trọng người khác, đi ngược lại nguyên tắc văn minh giao thông.

Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã quy định rõ các trường hợp được phép sử dụng còi và những nơi, thời điểm cấm dùng còi, đồng thời đưa ra mức phạt nghiêm khắc nếu vi phạm.

Cụ thể, Điều 21 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về việc sử dụng tín hiệu còi xe như sau:

1. Chỉ được sử dụng tín hiệu còi của phương tiện tham gia giao thông đường bộ trong các trường hợp sau đây:

- Báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ khi xuất hiện tình huống có thể mất an toàn giao thông;

- Báo hiệu chuẩn bị vượt xe.

2. Không sử dụng còi liên tục; không sử dụng còi có âm lượng không đúng quy định; không sử dụng còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ xe ưu tiên.

Như vậy, có thể hiểu, tài xế chỉ được bấm còi xe khi tham gia giao thông đường bộ trong 2 trường hợp: Báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ khi xuất hiện tình huống có thể mất an toàn giao thông và báo hiệu chuẩn bị vượt xe.

Với các trường hợp tài xế cố tình sử dụng còi xe "vô tội vạ", có thể bị CSGT xử phạt với mức rất cao theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với xe ô tô, hành vi sử dụng còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định,.. sẽ bị phạt từ 400-600 nghìn đồng (theo khoản 1, Điều 6 Nghị định 168).

Trường hợp người điều khiển xe ô tô sử dụng còi liên tục, sử dụng còi hơi... tài xế bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng (theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 168). Còn trường hợp điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định, người điều khiển ô tô bị phạt từ 3-4 triệu đồng (theo khoản 5, Điều 13 Nghị định 168).

Đối với xe máy, hành vi sử dụng còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định,.. sẽ bị phạt từ 200-400 nghìn đồng (theo khoản 1, Điều 7 Nghị định 168).

Đặc biệt, đối với người lái xe máy khi sử dụng còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định, có thể bị phạt 8-10 triệu đồng theo khoản 9, Điều 7 Nghị định 168; đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10-12 tháng.

Cấm bấm còi xe tại khu vực sau biển "đông dân cư" từ 22h đêm đến 5h sáng.

Các chuyên gia cho rằng, mức xử phạt hành vi sử dụng còi sai quy định theo Nghị định 168 không quá nặng, nhưng vừa đủ để tạo ra sự răn đe, góp phần hạn chế tình trạng bấm còi "vô tội vạ" trên đường phố. Tuy nhiên, để quy định phát huy hiệu quả, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời, đặc biệt tại các đô thị đông đúc - nơi tình trạng bấm còi vô tội vạ vẫn phổ biến.

Ngoài tuần tra trực tiếp, nhiều ý kiến đề xuất áp dụng công nghệ như hệ thống camera kết hợp cảm biến âm thanh để phát hiện và xử phạt nguội những trường hợp cố tình vi phạm. Cách làm này không chỉ nâng cao tính tuân thủ mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, giảm ô nhiễm tiếng ồn, bảo vệ sự yên tĩnh cho cộng đồng, nhất là tại khu dân cư, bệnh viện, trường học.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!