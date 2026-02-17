Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy

Nổi tiếng nhất trong giới doanh nhân tuổi Ngọ nói chung và giới lãnh đạo ngân hàng nói riêng phải kể đến ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB.

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978 (Mậu Ngọ). Không chỉ là người có học vấn cao, sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, vị doanh nhân quê gốc Tiền Giang còn nổi bật ở vẻ ngoài điển trai, đa tài.

Xuất thân trong gia đình có nền tảng cực tốt, ông Trần Hùng Huy được đào tạo bài bản với trình độ học vấn không phải ai cũng có được. Năm 2000, ông Huy tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế, Đại học Chapman.

Hai năm sau đó, ông tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman.

Trước khi được giới kinh doanh và cộng đồng mạng biết đến rộng rãi, ông Huy đã có cho mình tấm bằng Tiến sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Golden Gate.

Chính thức tiếp quản ghế Chủ tịch HĐQT ACB từ năm 2012, ông Trần Hùng Huy đưa ngân hàng này dần thoát khỏi “bóng ma” nợ xấu do nhóm công ty của Bầu Kiên để lại, qua đó từng bước đưa ACB trở thành một trong những ngân hàng kinh doanh hiệu quả và có các chỉ số tài chính lành mạnh nhất.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy. Ảnh: ACB.

Trước đó, ông Trần Hùng Huy đã là thành viên HĐQT ACB từ năm 2006, đồng thời kiêm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc trong giai đoạn 2006 – 2012.

Ông Huy chính thức gia nhập ACB từ năm 2002 trong vai trò Chuyên viên nghiên cứu thị trường. Sau đó ông làm Giám đốc Marketing tại ngân hàng trong giai đoạn từ 2004 – 2008.

Tại ACB, Chủ tịch Trần Hùng Huy còn là một cổ đông sở hữu trên 176 triệu cổ phiếu, tương đương 3,42% vốn điều lệ ngân hàng.

Tính theo thị giá hiện tại, ông Huy đang nắm giữ trong tay khối tài sản trị giá 4.200 tỷ đồng từ lượng cổ phiếu ACB đang trực tiếp nắm giữ. Khối tài sản này giúp ông Huy đứng thứ 50 trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng

Người thứ hai sinh năm Ngọ là ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc Ngân hàng Tiên Phong (TPBank).

Ông Hưng sinh năm 1966 (Bính Ngọ), năm nay vừa tròn 60 tuổi. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh cao cấp, Đại học Northcentral, Mỹ.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc TPBank vào năm 2012, ông Nguyễn Hưng từng kinh qua các chức vụ quan trọng tại những ngân hàng lớn, như: Giám đốc chi nhánh Techcombank Đông Đô, Chánh văn phòng Hội sở Techcombank; Phó Tổng Giám đốc, rồi Tổng Giám đốc VPBank.

Sau hơn 10 năm dẫn dắt TPBank, ông Hưng có công lớn đưa TPBank từ một ngân hàng non trẻ nhanh chóng vươn lên trở thành một ngân hàng năng động, sở hữu tệp khách hàng trẻ năng động nhờ việc đưa dịch vụ ngân hàng lên môi trường số.

Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc TPBank vào đúng thời điểm nhà băng này nằm trong diện tái cơ cấu bắt buộc, ông Hưng đã từng bước đưa TPBank vươn lên nhóm ngân hàng dẫn đầu hiện nay nhờ chiến lược phát triển kênh số.

Sau này, ông Hưng từng chia sẻ về hướng đi này của TPBank là “trong cái khó ló cái khôn”.

Ngày nay, hơn 98% giao dịch của khách hàng TPBank diễn ra trên kênh số với hơn 14 triệu người dùng, nằm trong nhóm ngân hàng có tệp khách hàng lớn nhất hệ thống.

Chủ tịch BaoViet Bank Lưu Quyết Thắng

Ngoài hai lãnh đạo ngân hàng kể trên, trong giới lãnh đạo ngân hàng (Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc), còn một người tuổi Ngọ là ông Lưu Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank).

Là một ngân hàng chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán HOSE hay HNX, nên những thông tin về ông Thắng không xuất hiện quá nhiều trên truyền thông.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch ngân hàng sinh năm 1966 này đã có hai nhiệm kỳ liên tiếp được bầu giữ chức Chủ tịch BaoViet Bank kể từ năm 2020 đến nay (nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030).

BaoViet Bank trong nhiệm kỳ thứ hai ông Lưu Quyết Thắng làm Chủ tịch HĐQT đã có những bước tiến vững chắc. Ảnh: BaoViet Bank.

Kết thúc năm tài chính 2025, BaoViet Bank tiếp tục ghi nhận tăng trưởng 22,22% về quy mô tổng tài sản so với năm 2024. Đây là mức tăng trưởng đáng kể so với quy mô của Ngân hàng, cho thấy nỗ lực mở rộng hoạt động và gia tăng hiện diện trên thị trường của BaoViet Bank dưới sự dẫn dắt của ông Thắng.

Cùng với đó, ngân hàng chủ động thu hẹp danh mục đầu tư tài chính, trong đó quy mô trái phiếu nắm giữ giảm mạnh so với năm trước. Sự điều chỉnh này nằm trong chính sách tái cơ cấu danh mục tài sản theo hướng thận trọng hơn, giảm tỷ trọng các khoản đầu tư gián tiếp để tập trung nguồn lực cho hoạt động tín dụng cốt lõi.

Năm 2025, BaoViet Bank ghi nhận tiền gửi của khách hàng tăng 27,83% so với năm trước, giúp ngân hàng không chỉ dồi dào thanh khoản để phục vụ các nhu cầu kinh doanh mà còn tạo dư địa để đảm bảo các chỉ số an toàn vốn.