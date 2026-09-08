Theo khuyến cáo của tổ chức Electrical Safety First (Anh), nguy cơ cháy pin xe điện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thiết kế sản phẩm kém chất lượng, sử dụng bộ sạc không phù hợp, sạc sai cách hoặc pin đã bị hư hỏng. Vì vậy, một số thói quen tưởng như bình thường khi sử dụng xe máy điện lại cần được đặc biệt lưu ý.

Sạc xe qua đêm, để xe sạc khi không có người

Một trong những thói quen cần tránh là cắm sạc xe liên tục hoặc để xe sạc qua đêm. Theo Electrical Safety First, việc sạc không được giám sát trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố với pin lithium-ion.

Khi sạc, người dùng nên theo dõi quá trình và ngắt kết nối bộ sạc khi pin đã đầy. Sau khi hoàn tất chu kỳ sạc, nên tháo pin nếu thiết kế xe cho phép và rút phích cắm bộ sạc.

Việc để xe sạc trong lúc cả gia đình đi ngủ đặc biệt đáng lưu ý bởi nếu pin xảy ra sự cố, người dùng có thể không phát hiện kịp thời.

Dùng bộ sạc không chính hãng

Một thói quen khác là sử dụng bộ sạc trôi nổi, giá rẻ hoặc mua từ những nguồn không rõ xuất xứ khi bộ sạc nguyên bản bị mất, hỏng.

Electrical Safety First khuyến cáo người dùng chỉ nên sử dụng bộ sạc do nhà sản xuất cung cấp. Nếu cần thay thế, nên mua trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp được hãng chấp thuận.

Không nên tùy tiện mua bộ sạc trên mạng xã hội, tại các quầy hàng không rõ nguồn gốc hoặc từ người bán bên thứ ba trên sàn thương mại điện tử.

Nguyên nhân là pin và bộ sạc phải tương thích về điện áp, dòng điện và các yêu cầu kỹ thuật. Một bộ sạc không phù hợp có thể khiến pin bị sạc quá mức, quá nhanh hoặc phát sinh nhiệt bất thường.

Những thói quen khi sạc xe máy điện có thể gây cháy, nổ. Ảnh: Unitedmotor.

Sạc pin khi xe hoặc pin đang quá nóng

Pin lithium-ion không nên được sạc trong điều kiện nhiệt độ cao. Người dùng cần tránh đặt xe hoặc pin ở nơi có ánh nắng trực tiếp, gần nguồn nhiệt hoặc những vị trí nóng trong thời gian sạc.

Bên cạnh đó, không nên che phủ pin trong quá trình sạc. Việc này có thể cản trở quá trình tản nhiệt, khiến nhiệt tích tụ và làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố.

Đặc biệt, sau khi sử dụng xe trong thời gian dài, nếu pin đang ở trạng thái nóng bất thường, người dùng không nên lập tức cắm sạc mà cần để pin trở về trạng thái phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Sạc ngay cả khi pin đã có dấu hiệu hư hỏng

Người dùng cũng cần hình thành thói quen kiểm tra tình trạng pin thường xuyên. Những dấu hiệu như pin bị móp, biến dạng hoặc nóng bất thường không nên bị bỏ qua.

Nếu phát hiện pin có dấu hiệu hư hỏng, người dùng cần ngừng sử dụng và sạc ngay lập tức, đồng thời thay thế bằng pin phù hợp.

Đặc biệt, không nên tiếp tục sử dụng những bộ pin từng bị va đập mạnh, có dấu hiệu biến dạng hoặc đã được sửa chữa, can thiệp không đúng kỹ thuật.

Một viên pin lithium-ion bị hư hỏng có thể mất ổn định và trong một số trường hợp dẫn đến hiện tượng thoát nhiệt mất kiểm soát, gây cháy hoặc thậm chí phát nổ.

Sạc ở nơi có nhiều vật liệu dễ cháy

Vị trí đặt xe khi sạc cũng là yếu tố người dùng thường bỏ qua.

Theo Electrical Safety First, không nên sạc pin gần những vật liệu dễ cháy hoặc các chất nguy hiểm. Khu vực sạc cũng cần được bố trí sao cho không cản trở lối thoát hiểm trong trường hợp xảy ra cháy.

Do đó, việc đưa xe máy điện vào sát giường, sofa, rèm cửa, đống giấy hoặc những khu vực chứa nhiều đồ dễ cháy để sạc là thói quen cần tránh.

Nếu xảy ra cháy pin, ngọn lửa có thể nhanh chóng lan sang các vật dụng xung quanh, khiến việc thoát khỏi nhà trở nên khó khăn hơn.

Mua pin, bộ sạc cũ hoặc không rõ nguồn gốc

Không ít người có xu hướng tìm mua pin và bộ sạc đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những lựa chọn tiềm ẩn rủi ro.

Theo Electrical Safety First, pin và bộ sạc xe điện đã qua sử dụng có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nghiêm trọng, đặc biệt khi người mua không biết lịch sử sử dụng, tình trạng bên trong hoặc những hư hỏng mà sản phẩm từng gặp phải.

Người dùng nên mua xe, pin và bộ sạc từ nhà sản xuất hoặc các đại lý, nhà bán lẻ uy tín. Những sản phẩm có hướng dẫn sử dụng sơ sài, lỗi chính tả, bản dịch bất thường, thiếu thông tin bảo hành hoặc có dấu hiệu bắt chước thương hiệu lớn cũng cần được cảnh giác.

Sạc quá mức, xả quá mức hoặc sạc quá nhanh

Một thói quen khác cần tránh là tìm cách rút ngắn thời gian sạc bằng các bộ sạc hoặc phương pháp không được nhà sản xuất khuyến nghị.

FDNY Foundation, tổ chức phi lợi nhuận chính thức của Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) cảnh báo sạc quá mức, xả quá mức hoặc sạc quá nhanh là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ cháy đối với pin lithium-ion.

Vì vậy, người dùng không nên tự ý thay đổi bộ sạc, tăng dòng sạc hoặc sử dụng các thiết bị nhằm ép pin đạt mức năng lượng cao trong thời gian ngắn nếu không được nhà sản xuất cho phép.

Với xe máy điện, việc tuân thủ đúng hướng dẫn về loại sạc, thời gian sạc và điều kiện môi trường là cách đơn giản để hạn chế những rủi ro không đáng có.

Không chỉ chú ý đến pin, cần kiểm tra cả bộ sạc

Electrical Safety First cũng phát hiện một số bộ sạc pin xe đạp điện bán trên các nền tảng thương mại điện tử không có cầu chì. Trong trường hợp xảy ra sự cố ở dây dẫn, bộ sạc có thể không tự ngắt, làm tăng nguy cơ cháy.

Cơ quan này khuyến cáo nếu nghi ngờ bộ sạc hoặc pin có chất lượng kém, bị lỗi, người dùng cần ngừng sử dụng ngay thay vì tiếp tục cắm sạc để “thử”.

Với xe máy điện sử dụng pin lithium-ion, việc sạc đúng cách không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ pin mà còn là một biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Nguồn: Electricalsafetyfirst, FDNY Foundation

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