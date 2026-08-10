Vụ cháy xảy ra khi chiếc crossover điện Zeekr 7X đang đỗ cạnh một trạm sạc. Video ghi lại hiện trường cho thấy chiếc xe không kết nối với bất kỳ trạm sạc nào vào thời điểm xảy ra sự cố.

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Chiếc xe bất ngờ bốc cháy kèm một tiếng nổ lớn. Sau đó, xe bắt đầu bốc khói và liên tục phát ra những tiếng nổ cùng tia lửa, trong khi ngọn lửa bùng lên từ phần khung xe. Tuy nhiên, chiếc 7X không bị lửa bao phủ hoàn toàn.

Lực lượng cứu hỏa địa phương nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy. May mắn không có thương vong nào được ghi nhận.

Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa rõ. Một số người dùng mạng xã hội Trung Quốc cho rằng chiếc xe trông "đáng ngờ" khi được đỗ với cốp trước mở và các tấm che bằng nhựa bị tháo rời.

Ngay sau vụ việc, Zeekr đã đưa ra tuyên bố chính thức. Theo hãng, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chiếc SUV 7X từng gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng và chưa được kiểm tra hoặc sửa chữa tại bất kỳ trung tâm dịch vụ chính thức nào. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Zeekr nhấn mạnh, sau khi xe gặp tai nạn, ắc quy, hệ thống điện cao áp và kết cấu thân xe cần được kiểm tra, đánh giá. Việc không kiểm tra và sửa chữa đúng cách có thể gây nguy hiểm.

Hãng cũng khuyến nghị người dùng xác minh lịch sử tai nạn và sửa chữa khi mua xe điện đã qua sử dụng. Việc kiểm tra ắc quy và hệ thống cao áp cũng được Zeekr cho rằng rất quan trọng nhằm đảm bảo an toàn.

Zeekr đặc biệt quan tâm đến danh tiếng của mình, bởi trước đây hãng từng quảng cáo xe không tự bốc cháy nếu không có nguyên nhân bên ngoài. Lần gần nhất công ty đề cập đến vấn đề này là vào tháng 5/2024, khi cho biết tổng số xe đã giao tới khách hàng đạt 240.000 chiếc. Trong hai năm tiếp theo, không có tuyên bố tương tự được đưa ra. Tuy nhiên, Zeekr vẫn giữ được danh tiếng là một thương hiệu "chống cháy".

Zeekr 7X là mẫu xe toàn cầu, được bán tại nhiều khu vực như châu Âu, Trung Á, Mỹ Latinh, Trung Đông và Đông Nam Á. Mẫu xe này đạt xếp hạng an toàn 5 sao của Euro NCAP năm 2025, với điểm số 91% dành cho người lớn và 90% dành cho trẻ em.

Zeekr 7X.

Phiên bản Zeekr 7X dành cho thị trường Trung Quốc có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.825/1.930/1.666 mm, chiều dài cơ sở 2.925 mm. Xe có hai phiên bản hệ truyền động gồm dẫn động cầu sau (RWD) công suất 370 kW, tương đương 496 mã lực, và dẫn động 4 bánh (AWD) công suất 585 kW, tương đương 784 mã lực.

Xe được trang bị hai tùy chọn pin gồm loại LFP dung lượng 75 kWh và loại NMC ternary dung lượng 103 kWh. Phạm vi hoạt động dao động 620-802 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Theo CarNewsChina

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