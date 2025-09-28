Trong những năm gần đây, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không diễn biến hết sức phức tạp. Lực lượng Hải quan đã phối hợp với cơ quan công an, đặc biệt là Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐT TPMT), triệt phá nhiều vụ án xuyên quốc gia với số lượng tang vật lớn. Các đối tượng thường dùng thủ đoạn tinh vi, ngụy trang ma túy trong hàng hóa tiêu dùng hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Những phương thức phổ biến là cất giấu ma túy trong hộp sữa, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, kẹo, cà phê… hoặc lợi dụng hành lý xách tay của khách xuất nhập cảnh, du học sinh, người đi công tác nước ngoài. Không chỉ dừng ở hàng không, nhiều đường dây trong nội địa cũng tìm đủ cách để che giấu ma túy trong thực phẩm, nông sản nhằm né tránh sự phát hiện.

Giấu ma túy trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo

Ngày 26/9 vừa qua, Công an Nghệ An triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ châu Âu về Việt Nam, bắt giữ Hồ Quang Anh (22 tuổi, trú xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (18 tuổi, trú xã Sơn Lâm). Ma túy được giấu trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo, sau đó đưa về Nghệ An rồi chuyển đi tiêu thụ.

Cơ quan công an kiểm tra số ma túy bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.

Khi Tuyết gửi thùng xốp chứa ma túy cho xe khách tuyến Con Cuông – TP Vinh, Quang Anh thuê taxi chở đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang cùng 4 kg ketamin. Cùng lúc, một mũi trinh sát khác bắt giữ Tuyết tại nhà nghỉ ở TP Vinh. Khám xét nơi ở chị gái Tuyết, công an thu giữ 34 hộp sữa chứa 17 kg ma túy. Theo lời khai, đường dây này do một đối tượng quê Nghệ An sống ở nước ngoài điều hành, gửi về nước tổng cộng 42 hộp sữa, bên trong chứa ma túy.

Cất giấu ma tuý trong quả dứa để vận chuyển qua biên giới

Chiều 28/7/2024, khi tuần tra tại khu vực Mốc 294, xã Mường Chanh (huyện Mường Lát, Thanh Hóa), Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp Công an xã phát hiện, bắt quả tang Thạo Chắp (1993, trú Hủa Phăn, Lào) vận chuyển trái phép ma túy.

Đối tượng Thạo Chắp cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Biên Phòng.

Kiểm tra túi xách, lực lượng chức năng thu 5 quả dứa gai, bên trong 1 quả giấu 378 viên ma túy tổng hợp (374 viên hồng, 4 viên xanh).



Tại Đồn Biên phòng Quang Chiểu, đối tượng Thạo Chắp (sinh năm 1993) khai nhận là người nghiện ma túy lâu năm. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Thạo Chắp nhận vận chuyển thuê số ma túy trên của một đối tượng không quen biết từ Lào sang Việt Nam với số tiền khoảng 3 triệu đồng.

Để che mắt các lực lượng chức năng, Thạo Chắp đã khoét rỗng ruột quả dứa gai rồi ngụy trang ma túy vào bên trong và gắn nắp đậy quả dứa lại nguyên trạng như ban đầu. Tuy nhiên, thủ đoạn cất giấu ma túy này đã bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đối tượng vừa mang ma túy vượt qua biên giới từ Lào sang Việt Nam khoảng 300 mét.

Giấu ma túy trong lon đồ uống, socola

Cuối tháng 6/2024, chuyên án HP524 do Cục Hải quan Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội đã thu giữ 179 kg ma túy tổng hợp MDMA, lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không. Các đối tượng cắt đôi lon nước táo, nhét ma túy vào, dán kín vỏ hộp rồi trà trộn với các lon nước khác.

Thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi trong lon đồ uống đóng hộp (lon nước táo). Ảnh: Hải quan Hà Nội.

Cũng trong tháng 6, tại sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng phát hiện 5 kiện hàng chứa 353 hộp kim loại, bên trong là chất dẻo, tổng cộng 121 kg nhựa cần sa.

Bên trong có 353 hộp kim loại đều chứa chất dẻo, tổng khối lượng 121 kg tang vật là ma tuý (nhựa cần sa). Ảnh: Hải quan Hà Nội.

Trước đó, đầu tháng 6/2024, Hải quan Hà Nội kiểm tra lô hàng gửi từ Hungary về Việt Nam qua chuyển phát nhanh, phát hiện ma túy ngụy trang trong hộp socola.

Thủ đoạn cất giấu ma túy dưới vỏ bọc các hộp socola. Ảnh: Hải quan Hà Nội.

Giấu ma túy trong tuýp kem đánh răng

Ngày 16/3/2023, tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Hải quan kiểm tra hành lý của 4 nữ tiếp viên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, phát hiện lượng lớn ma túy cất giấu trong các tuýp kem đánh răng.

Ma túy cất giấu trong các tuýp kem đánh răng. Ảnh: Hải quan TPHCM

Kết quả giám định cho thấy tang vật gồm 8.400 viên nén và 3.080 gram bột trắng, tổng cộng hơn 11 kg ma túy. Bốn tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh đã bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Đáng chú ý, từ vụ nhóm nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam này, Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, phá đường dây ma túy "lớn nhất trong lịch sử" và khởi tố 318 vụ án với 961 bị can liên quan đến đường dây.

Giấu ma túy trong bắp cải

Đầu năm 2023, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) phát hiện Lương Văn Hai (SN 2000, trú huyện Quế Phong) có dấu hiệu vận chuyển ma túy. Khi kiểm tra thùng xốp Hai chở theo, bên ngoài là bắp cải tươi nhưng bên trong được khoét rỗng ruột, giấu 284 viên hồng phiến.

Ma túy được cất giấu trong những chiếc bắp cải rỗng ruột. Ảnh: CAND.

Trước đó, tháng 3/2021, Công an Quảng Trị cũng phát hiện 2 bì cải thảo bị bỏ lại ven đường, bên trong có 8 gói nilon chứa 16.000 viên ma túy tổng hợp.