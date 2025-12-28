Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hương, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bên cạnh ý chí, chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò then chốt giúp người cai thuốc vượt qua giai đoạn khó khăn và phục hồi sức khỏe hiệu quả.

Khi một người hút thuốc lâu năm, nicotine tạo cảm giác dễ chịu, giúp giảm căng thẳng, giảm cảm giác thèm ăn và tăng khả năng tập trung. Tuy nhiên, khi ngừng hút, nồng độ nicotine trong cơ thể giảm nhanh, gây ra hội chứng cai thuốc lá. Người cai thuốc thường xuất hiện các biểu hiện như mất ngủ, cáu gắt, lo âu, trầm cảm, giảm tập trung, bứt rứt và đặc biệt là thèm ăn nhiều hơn. Đây là phản ứng hoàn toàn bình thường của cơ thể trong quá trình thích nghi với sự thiếu hụt nicotine, thường kéo dài từ 2-4 tuần rồi giảm dần.

Thuốc lá có nhiều tác hại cho sức khỏe.

Tuy nhiên, bác sĩ Hương cho rằng chính cảm giác khó chịu này khiến nhiều người bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, việc xây dựng chế độ ăn khoa học không chỉ giúp hạn chế tăng cân mà còn góp phần giảm triệu chứng cai thuốc, hỗ trợ cơ thể đào thải nicotine và phục hồi chức năng các cơ quan.

Để giảm triệu chứng của cai thuốc, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ Hương khuyến cáo người cai thuốc nên chia nhỏ bữa ăn, thay vì dồn vào một vài bữa lớn.

Những thực phẩm nên ăn nhiều: Những thực phẩm giàu protein duy trì cảm giác no lâu, giảm thèm ăn và hỗ trợ cơ thể tỉnh táo hơn trong giai đoạn cai thuốc. Những thực phẩm giàu đạm phù hợp gồm thịt nạc, cá, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa.

Người cai thuốc cũng nên bổ sung các loại trái cây ít đường như chanh, cam, bưởi, ổi, thanh long để cung cấp vitamin, đặc biệt là vitamin C, tăng sức đề kháng và cải thiện cảm giác mệt mỏi.

Một số thực phẩm khác được khuyến khích trong thời gian cai thuốc gồm đậu đỗ, hạt hướng dương, trà thảo mộc. Những thực phẩm này vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp phân tán cảm giác thèm thuốc.

Bên cạnh đó, uống đủ nước mỗi ngày tăng cường chuyển hóa, hỗ trợ gan và thận đào thải nhanh các chất độc, trong đó có nicotine.

Thực phẩm kích thích thèm thuốc: Theo bác sĩ Hương người cai thuốc nên hạn chế đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ và các loại trái cây quá ngọt như nhãn, vải, mít, chôm chôm dễ gây tăng cân và có thể kích thích cơn thèm thuốc, khiến việc cai thuốc trở nên khó khăn hơn.

