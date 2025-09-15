Từ tháng 9/2025, Công dân đã có thể khởi tạo chữ ký số VNPT SmartCA và đăng ký gói miễn phí ký số trên cổng dịch vụ Công quốc gia ngay trên ứng dụng VNeID.

Việc này góp phần hỗ trợ người dân dễ dàng sử dụng chữ ký số với hàng trăm các thủ tục hành chính công đang được thực hiện trên Cổng dịch vụ Công quốc gia.

Kích hoạt nhanh chỉ trong vài phút, miễn phí sử dụng 1 năm

Ngay từ năm 2024, việc đăng ký chữ ký số SmartCA đã có thể thực hiện được ngay trên ứng dụng VNeID.

Tận dụng nền tảng với hơn 50 triệu người dùng, giờ đây mọi công dân có thể tự mình kích hoạt chữ ký số cá nhân chỉ trong vòng 1 phút chỉ với vài thao tác đơn giản.

Sau khi kích hoạt chữ ký số, người dùng có thể tiếp tục đăng ký gói PS0 để sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA miễn phí ký số trên các cổng dịch vụ Công trong vòng 12 tháng.

Khi có chữ ký số VNPT SmartCA sẽ hỗ trợ người dân giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh, đăng ký tạm trú, tạm vắng, kết hôn, nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nộp hồ sơ giáo dục …trên các cổng dịch vụ Công Quốc gia.

Điều này không chỉ giúp người dân rút ngắn tối đa thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành tại các cơ quan, bộ ngành và các địa phương, giúp tăng cường an ninh thông tin.

Với chủ trương miễn phí khởi tạo chữ ký số và miễn phí ký số cho người dân ký số trên các cổng dịch vụ công, VNPT kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi công dân có ít nhất một chữ ký số.

Phạm Linh, nhân viên văn phòng cho biết: tôi cần cấp đổi căn cước công dân do bị mất, tôi đã đăng ký chữ ký số VNPT SmartCA và gói cước miễn phí ký số trên Cổng dịch vụ Công trong vòng 12 tháng, sau đó sử dụng chữ ký số này để thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân mới trên cổng dịch vụ công. Mọi thao tác đều rất dễ dàng, thuận lợi và tiết kiệm thời gian.

Sử dụng linh hoạt và an toàn trong mọi giao dịch

Tính linh hoạt tối đa được thể hiện trên VNPT SmartCA với việc người dùng có khả năng sử dụng nhiều chứng thư số trên cùng một thiết bị, mang lại trải nghiệm ký số hiệu quả và thuận lợi.

Chỉ với các thiết bị di động cá nhân thông minh như SmartPhone/Tablet, người dùng đã có thể sở hữu chữ ký, thực hiện xác thực ký số và quản lí, chia sẻ các tài liệu đã ký và được công nhận bởi pháp luật Việt Nam với giá trị như một chữ ký tay.

Ngoài ra, người dùng có khả năng linh hoạt thay đổi thiết bị một cách nhanh chóng, mà không gây gián đoạn quá trình ký, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi giao dịch ký số.

Bên cạnh đó, khi tải và cài đặt app VNPT SmartCA, người dùng có thể quản lý nhiều chứng thư số trên một app duy nhất.

Ngoài ký số trên Cổng dịch vụ công, hiện nay, chữ ký số đã được sử dụng phổ biến trong các hoạt động giáo dục như ký học bạ, bác sĩ ký bệnh án điện tử, kê đơn thuốc, hay các giao dịch tài chính, ngân hàng, hợp đồng điện, nước cũng đã sử dụng chữ ký số trong các giao dịch này.

Với việc cung cấp những gói chi phí linh hoạt như trả phí theo từng lượt ký hoặc chỉ 99k/năm ký không giới hạn giúp người dùng không phải đắn đo về chi phí khi sử dụng giải pháp này.

Nếu so với thời gian di chuyển, chờ đợi và in ấn thì đây là giải pháp thực sự tiết kiệm cả thời gian và công sức cho người dùng.

Là sản phẩm đầu tiên được cấp phép dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa tại Việt Nam với tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông), VNPT SmartCA mang lại sự bảo mật tuyệt đối cho người dùng.

Với việc hoàn toàn làm chủ công nghệ lõi của sản phẩm, đặc biệt là việc nghiên cứu và phát triển Module kích hoạt ký số (Signature Activation Module), các thông tin người dùng cung cấp được kiểm soát chặt chẽ, tránh các nguy cơ rò rỉ.

Điều độc đáo của sản phẩm chính là việc VNPT là đơn vị duy nhất nghiên cứu và phát triển module này, trong khi các nhà cung cấp chữ ký số khác thường sử dụng giải pháp mua từ nước ngoài.

VNPT cũng là đơn vị đầu tiên đạt đủ điều kiện về Quy trình, Công nghệ để xác thực định danh và cung cấp chữ ký số cho công dân bằng phương thức điện tử sử dụng eKYC.

Thêm vào đó, với khả năng theo dõi và thống kê toàn bộ giao dịch ký số tính năng này không chỉ giúp người dùng kiểm soát mọi giao dịch một cách chi tiết mà còn hỗ trợ họ trong việc quản lý và tối ưu hóa quy trình ký số, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn.

Nhằm đẩy mạnh triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân có thể thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi, VNPT đang triển khai cấp gói chữ ký số miễn phí thời hạn 1 năm cho người dân khi đăng ký gói VNPT SmartCA PS0 ngay trên VNeID hoặc liên hệ tổng đài miễn phí 18001260 để được hướng dẫn chi tiết.