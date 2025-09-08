Vào ngày 9/9 (0h00 ngày 10/9 - giờ Việt Nam), Apple sẽ tổ chức sự kiện thường niên mang tên “Awe Dropping” – nơi được kỳ vọng sẽ giới thiệu những sản phẩm đáng chú ý nhất trong năm, đặc biệt là dòng iPhone 17.

Concept iPhone 17e. Ảnh: TT Technology

Bắt đầu từ 0h00 (giờ Việt Nam), sự kiện này sẽ chính thức ra mắt iPhone 17, loạt Apple Watch mới, có thể kèm theo bản nâng cấp AirPods Pro, và thậm chí cả HomePod mini thế hệ thứ 2.

Tuy nhiên, không phải mọi sản phẩm Apple đang được đồn đoán đều xuất hiện tại sự kiện này. Một số thiết bị khác – vốn cũng rất được mong chờ – sẽ phải lùi lại, ít nhất là đến cuối năm nay hoặc sang năm 2026.

iPhone “e” thế hệ mới

Mặc dù sự kiện tháng 9 luôn được gọi là “sự kiện iPhone”, không phải mọi mẫu iPhone đều được làm mới. Năm nay, Apple sẽ giới thiệu iPhone 17, 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max, thay thế trực tiếp cho dàn iPhone 16 hiện tại.

Tuy vậy, nếu bạn đang cân nhắc mua iPhone 16e – phiên bản giá rẻ – thì hoàn toàn có thể yên tâm. iPhone 17e sẽ không ra mắt trong tháng 9, mà phải chờ tới đầu năm sau.

Video concept iPhone 17e. (Nguồn: TT Technology)

Nhiều tin tin tức rò rỉ cho rằng Apple sẽ giữ lịch phát hành iPhone dòng “e” vào mùa xuân để chia nhỏ chu kỳ ra mắt thành hai lần mỗi năm. Điều này cũng đồng nghĩa, đến năm 2027, người dùng có thể thấy iPhone 18 cùng iPhone 18e trình làng.

AirPods Max

Trong khi AirPods Pro 3 gần như chắc chắn sẽ xuất hiện trong sự kiện tháng 9, với những tính năng mới như cảm biến đo nhịp tim, thì mẫu tai nghe cao cấp AirPods Max lại không được may mắn như vậy.

Theo nhiều báo cáo, chiếc tai nghe trùm đầu cao cấp này – vốn đã ra mắt cách đây 5 năm – sẽ chưa được cập nhật ít nhất trong vòng một năm nữa. Người dùng yêu thích AirPods Max sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi thêm.

iPad Pro

Đã hơn 15 tháng kể từ khi iPad Pro M4 ra mắt, vì thế việc xuất hiện phiên bản M5 chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, giới thạo tin khẳng định iPad Pro mới sẽ không có mặt trong sự kiện iPhone.

Apple từng vài lần giới thiệu iPad mini trong khuôn khổ sự kiện tháng 9, nhưng dòng iPad Pro cao cấp gần như chắc chắn sẽ được ra mắt theo cách khác – nhiều khả năng là thông cáo báo chí riêng biệt vào cuối năm nay.

Máy Mac dùng chip M5

Giống như iPad Pro, các dòng MacBook Pro và iMac cũng đã đến hẹn nâng cấp chip, trong khi Mac Pro vẫn đang sử dụng M2 Ultra đã bắt đầu lỗi thời.

Nhiều mẫu Mac chạy chip M5 sẽ không xuất hiện tại sự kiện iPhone 17. Ảnh: Macworld

Dù Apple dự kiến sẽ công bố nhiều mẫu Mac chạy chip M5 trước khi năm 2025 khép lại, nhưng điều đó sẽ không xảy ra tại sự kiện iPhone.

Thay vào đó, hãng có thể tổ chức sự kiện Mac riêng vào tháng 10, hoặc triển khai một loạt thông báo trực tuyến kéo dài nhiều ngày giống năm ngoái.

Các mẫu khác như MacBook Air được cho là sẽ cập nhật chậm hơn, nhiều khả năng vào năm 2026.

HomePad – trung tâm nhà thông minh

Một trong những sản phẩm được đồn đoán nhiều nhất là HomePad – thiết bị trung tâm nhà thông minh – nhưng nó đã liên tục trễ hẹn và chắc chắn không xuất hiện tại sự kiện 9/9.

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, HomePad sẽ có thiết kế giống HomePod nhưng tích hợp màn hình vuông như iPad mini, chạy một hệ điều hành chuyên dụng.

Tuy vậy, vì dựa nhiều vào Siri, thiết bị này đã bị trì hoãn cho đến khi Apple tung ra phiên bản trợ lý giọng nói được cải tiến vào năm sau.

Trong khi đó, Apple vẫn sẽ ra mắt HomePod mini 2 và Apple TV 4K thế hệ thứ 4 – có chip xử lý nhanh hơn, khả năng kết nối mạnh hơn – nhưng rất có thể chỉ được công bố trên website vào cuối năm, thay vì xuất hiện trên sân khấu sự kiện iPhone.

Vision Pro

Vision Pro 2 – phiên bản mới của kính thực tế hỗn hợp – được dự đoán sẽ trình làng mùa thu này với chip M5 và dây đeo thoải mái hơn.

Tuy nhiên, đây là một bản nâng cấp khá nhỏ, do đó Apple có thể chọn cách ra mắt lặng lẽ trên website thay vì sự kiện lớn.

Rất có thể Vision Pro 2 sẽ được công bố cùng lúc với các mẫu Mac mới, bởi Apple thường quảng bá kính này như một dạng máy tính không gian – và nó không thực sự phù hợp với chủ đề iPhone của tháng 9.

Sự kiện tập trung vào iPhone 17

“Awe Dropping” rõ ràng sẽ xoay quanh iPhone 17 và loạt Apple Watch mới. Bên cạnh đó, AirPods Pro 3 gần như chắc chắn góp mặt.

Một ứng viên tiềm năng khác là AirTag 2, vốn được coi là phụ kiện gắn liền với iPhone, nên rất phù hợp để xuất hiện trong sự kiện.

Tất nhiên, Apple cũng sẽ công bố ngày phát hành chính thức của iOS 26, nhiều khả năng rơi vào thứ Hai ngay sau sự kiện.

Dù còn nhiều sản phẩm khác trong kế hoạch tung ra cuối năm, Apple sẽ không để bất kỳ thiết bị nào làm lu mờ vai trò trung tâm của iPhone 17.

Người hâm mộ có thể chờ đợi nhiều màn trình diễn công nghệ, các đoạn video quảng bá đầy tính kịch tính – và cả những màn giới thiệu Apple TV+ vốn gây nhiều tranh cãi.

(Theo Macworld, AppleInsider)