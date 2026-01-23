Sáng nay, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiến hành bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo bỏ phiếu bầu

DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA 14:

1. Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Quân ủy Trung ương

2. Ông Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa 15

3. Ông Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

4. Ông Lê Minh Hưng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

5. Ông Đỗ Văn Chiến, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội khóa 15.

6. Bà Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

8. Đại tướng Lương Tam Quang, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

9. Ông Nguyễn Duy Ngọc, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

10. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

11. Ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

12. Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

13. Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

14. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Ông Phạm Gia Túc, ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

16. Ông Trần Sỹ Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

17. Ông Nguyễn Thanh Nghị, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

18. Ông Đoàn Minh Huấn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

19. Ông Trần Đức Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.