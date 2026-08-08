Theo kế hoạch, quy trình xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT sẽ diễn ra đến 17h ngày 9/8. Sau đó, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống.

Trước 17h ngày 13/8, các trường phải công bố kết quả trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết kế hoạch công bố điểm chuẩn vào trường sẽ được chốt trong chiều nay (8/8). Nhà trường dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào 14h chiều mai (9/8).

Một số trường dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 9/8, chẳng hạn Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Chính sách và Phát triển.

Học viện Ngân hàng cũng cho biết thời gian công bố điểm chuẩn sớm nhất vào ngày 9/8.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 10/8.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h ngày 21/8.

Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Những trường không tuyển đủ số lượng xét tuyển trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.

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