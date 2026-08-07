Dù số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển giảm so với năm trước, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết chất lượng hồ sơ năm nay cao hơn. Theo nhà trường, các ngành kỹ thuật, công nghệ và nhóm ngành kinh tế vẫn thu hút đông thí sinh.

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cho biết lượng thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2026 giảm so với năm ngoái, nhưng chất lượng thí sinh cao hơn.

"Năm nay, trường xét tuyển theo nhiều tiêu chí kết hợp nên hiện vẫn chưa thể dự đoán điểm chuẩn. Nhưng các ngành kỹ thuật, công nghệ tiếp tục thu hút tốt. Khối kinh tế, thương mại điện tử, logistics, marketing, kế toán, kiểm toán... cũng được nhiều thí sinh quan tâm. Điểm chuẩn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào phổ điểm chung và số lượng thí sinh xác nhận nhập học", ông Nhân nói và cho hay những ngành trên dự kiến vẫn sẽ có điểm chuẩn cao nhất năm 2026.

Năm 2026 đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách tuyển sinh của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Năm 2025, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, xét tuyển kết hợp và xét tuyển thẳng. Năm nay, trường chỉ còn 2 phương thức: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển kết hợp, sử dụng đồng thời nhiều nguồn dữ liệu để đánh giá thí sinh.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Trong phương thức này, trường sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức; kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển. Bên cạnh đó, nhà trường còn cộng điểm thưởng đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền này, cộng điểm cho các thành tích nổi bật hoặc năng khiếu đặc biệt, đồng thời cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.

Đối với những ngành có môn tiếng Anh là môn bắt buộc trong tổ hợp xét tuyển, thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định nhưng không dự thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được quy đổi điểm chứng chỉ để thay thế môn tiếng Anh. Trường hợp này không được cộng thêm điểm khuyến khích.

Trước đó, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Tại cơ sở TPHCM, điểm sàn của hầu hết các ngành là 18 điểm đối với chương trình chuẩn và 17 điểm đối với chương trình tăng cường tiếng Anh. Riêng ngành Dược học và các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật áp dụng mức 20 điểm theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Mức điểm trên được tính từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh khu vực 3, theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên và điểm cộng, đồng thời không phân biệt thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018.

Tại Phân hiệu Quảng Ngãi, điểm sàn áp dụng cho tất cả các ngành là 16 điểm. Đây chỉ là ngưỡng tối thiểu để thí sinh đủ điều kiện đăng ký theo phương thức xét tuyển kết hợp. Ngoài ra, thí sinh còn phải đáp ứng quy định về nguồn tuyển của Bộ GD-ĐT, trong đó tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) phải đạt từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 30.

Nhờ duy trì sức hút ổn định nhiều năm qua, các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, cùng nhóm ngành Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Kế toán, Kiểm toán nhiều khả năng sẽ tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM năm 2026.

Tuy nhiên, điểm chuẩn cụ thể chỉ được xác định sau khi Bộ GD-ĐT hoàn tất quá trình lọc ảo.

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