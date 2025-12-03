Theo báo The Hill, Nhà Trắng ngày 2/12 đã công bố chủ đề trang trí Giáng sinh năm 2025 do Đệ nhất phu nhân Melania Trump lựa chọn: Nhà là nơi con tim thuộc về.

"Việc di chuyển liên tục khiến tôi nhận ra rằng ‘nhà’ không chỉ là một nơi chốn, mà là sự ấm áp và bình yên tôi mang theo bên mình, bất kể nơi đâu. Trong mùa Giáng sinh này, hãy cùng tôn vinh tình yêu thương trong mỗi chúng ta và lan tỏa nó đến thế giới xung quanh. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta đều có thể tạo nên một mái ấm tràn đầy ân cần và rực rỡ", bà Melania cho biết.

Video: Nhà Trắng

Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, chủ đề Giáng sinh 2025 của bà Melania đã làm nổi bật chiều sâu cảm xúc của người Mỹ trong "Ngôi nhà của nhân dân". Đệ nhất phu nhân lấy cảm hứng từ niềm vui, thử thách và những chuyển động không ngừng của hành trình làm mẹ và môi trường kinh doanh.

Năm nay, 75 vòng hoa mang dấu ấn của bà Melania cùng những chiếc nơ đỏ cổ điển đã được treo trên các ô cửa sổ Nhà Trắng. Bên cạnh đó là 50 cây thông, 213m dây hoa, 7.600m ruy băng và 10.000 cánh bướm đã được sử dụng để trang trí các hành lang.

Ảnh: Nhà Trắng

Ảnh: Nhà Trắng

Ảnh: Nhà Trắng

Cây thông Giáng sinh chính của Nhà Trắng năm nay nằm ở Phòng Xanh, được tô điểm bởi những ngôi sao vàng và các đồ trang trí biểu tượng của từng bang và vùng lãnh thổ Mỹ. Tại căn phòng này cũng có 2 bức chân dung của Tổng thống George Washington và Tổng thống Donald Trump, nhằm gợi nhớ dịp kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia.

"Khi người dân Mỹ dạo bước qua những căn phòng lịch sử của Nhà Trắng trong dịp Giáng sinh, họ sẽ thấy được những giá trị chung, truyền thống quý báu và niềm tin bền vững rằng nhà là nơi con tim thuộc về", Nhà Trắng mô tả.

Ảnh: The Hill

Ảnh: The Hill