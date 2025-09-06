Ông Nguyễn Đức Chung vướng lao lý vì 'chiếm đoạt tài liệu bí mật'

Cuối tháng 8/2020, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Tài liệu bị chiếm đoạt liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường" và đường dây buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền lớn.

Đến tháng 12/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm: 5 năm tù đối với Nguyễn Đức Chung; Phạm Quang Dũng (SN 1983, cựu cán bộ Công an) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, cựu chuyên viên Phòng thư ký biên tập) bị tuyên phạt 24 tháng tù giam; Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, cựu Phó trưởng phòng Thư ký biên tập) lĩnh án 18 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra của vụ án Nhật Cường, ông Chung liên hệ và đề nghị Phạm Quang Dũng (thời điểm công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an) cung cấp thông tin, tài liệu về vụ án.

Trong thời gian từ 7/2019 - 6/2020, thực hiện đề nghị của ông Nguyễn Đức Chung, ông Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước mức độ “Mật”, liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

8 công chức Lạng Sơn bị khởi tố tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước

Ngày 19/1/2022, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố 8 bị can là công chức thuộc Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH và Phòng Nội vụ TP Lạng Sơn liên quan vụ lộ đề thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành các quyết định tố tụng với bị can. Ảnh: XĐ

Trước đó, ngày 19/12/2021, Ban giám sát phát hiện thí sinh sử dụng tài liệu chứa câu hỏi và đáp án trùng khớp với đề thi chính thức. Điều tra cho thấy các đối tượng đã mua bán, trao đổi đề thi – đáp án và hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Vụ án “Mua bán tài liệu bí mật Nhà nước” từ đó được mở rộng điều tra.

Phan Văn Anh Vũ lĩnh án vì vô ý làm lộ bí mật nhà nước

Tháng 12/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, đã khởi tố Phan Văn Anh Vũ tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo điều 263 Bộ luật Hình sự.

Vũ “nhôm” lĩnh án 8 năm tù vì "Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Trong phiên xử kín tháng 7/2018, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Tuy nhiên đến ngày 31/10/2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phan Văn Anh Vũ khi cho rằng chỉ vô ý chứ không cố tình gây ra hành vi "làm lộ bí mật nhà nước. Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa phúc thẩm đã giảm một năm tù cho Phan Văn Anh Vũ.

Cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ làm lộ bí mật

Ngày 29/10/2013, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hà (nguyên cán bộ Thanh tra Chính phủ) 5 năm tù và Trần Anh Hùng (giám đốc doanh nghiệp) 6 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Theo cáo trạng, năm 2010, khi Thanh tra Chính phủ đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra về dự án Khu đô thị mới Phước Long (Nha Trang, Khánh Hòa) – tài liệu thuộc danh mục mật, Hà đã lấy bản dự thảo gửi cho Hùng. Sau đó, Hùng photo, phát tán cho nhiều người, dẫn đến việc một số cá nhân sử dụng nội dung để tố cáo, vu khống cán bộ địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Tháng 6/2012, Hà và Hùng bị khởi tố, bắt giam.