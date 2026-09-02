Vũ khí lai "2 trong 1". Ảnh: Meligun

Từ kiếm - súng thời cổ đến những thiết kế kỳ lạ thời hiện đại, các phát minh này phản ánh sự sáng tạo khác thường của những người từng đặt câu hỏi "Tại sao không kết hợp cả hai?".

Những vũ khí "2 trong 1" đầu tiên

Theo các trang tin Meligun và Interesting Engineering, những vũ khí lai đầu tiên được ghi nhận xuất hiện từ thế kỷ 16 và 17, khi súng hỏa mai bánh xe và súng hỏa mai đá lửa được gắn lên kiếm, rìu và dao găm. Loại vũ khí này chủ yếu được kỵ binh và các nhà thám hiểm, những người cần một loại vũ khí có thể dùng bằng một tay cho cả chiến đấu tầm xa lẫn cận chiến, sử dụng.

Kiếm - súng là một trong những loại vũ khí lai phổ biến tại châu Âu. Loại này có lưỡi kiếm dài được tích hợp cơ cấu súng hỏa mai đá lửa bắn một phát. Chúng nặng và thường không đáng tin cậy nhưng trong cận chiến nhưng vẫn hữu dụng hơn tay không sau khi phát đạn đầu tiên lao đi.

Vũ khí lai giữa kiếm và súng. Ảnh: Wikimedia Commons

Rìu - súng được sử dụng trong đụng độ hải quân. Vũ khí này vừa có khả năng gây chấn thương bằng lực đập, vừa có thể bắn đạn. Loại vũ khí "2 trong 1" này được đánh giá phù hợp với các cuộc đột kích chiếm tàu trong không gian chật hẹp.

Sự kết hợp kỳ lạ giữa dao và súng

Vào những năm 1800, khi súng trở nên gọn nhẹ và dễ mang theo người hơn, các nhà phát minh bắt đầu đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Cuộc Cách mạng công nghiệp mang đến công nghệ chế tạo chính xác hơn, trong bối cảnh nhu cầu tự vệ cá nhân cũng gia tăng, đặc biệt đối với những người muốn có phương tiện bảo vệ bản thân một cách kín đáo.

Dao kết hợp với súng. Ảnh: Pitt Rivers Museum

Dao tích hợp nòng súng đã ra đời trong thời gian này. Loại vũ khí đặc biệt phổ biến tại vùng biên giới Mỹ gồm một số loại dao lưỡi cố định được tích hợp các buồng đạn kiểu súng ổ xoay nhiều nòng.

Súng giấu trong ô và gậy kiếm không hoàn toàn là vũ khí lai giữa dao và súng, nhưng cũng đáng được nhắc tới. Chúng có cơ chế bắn một viên đạn được ẩn bên trong gậy đi bộ hoặc ô che. Loại vũ khí này trở thành phương tiện tự vệ cuối cùng của các quý ông trong những con hẻm tối.

Súng giấu trong gậy. Ảnh: Pitt Rivers Museum

Vũ khí phi truyền thống

Thế chiến I và II đã tạo ra nhu cầu cấp thiết đối với các công cụ tác chiến đặc biệt, nhất là dành cho điệp viên, lực lượng đặc nhiệm và các chiến sĩ kháng chiến.

Các điệp viên thuộc Cục Đặc nhiệm Anh (SOE) và Cơ quan Tình báo Chiến lược Mỹ (OSS) từng được trang bị những loại vũ khí kiểu dao găm có nòng súng ẩn hoặc cơ cấu lò xo được giấu bên trong, thường được gọi chung là dao găm - súng của biệt kích.

Súng găng tay và súng khóa thắt lưng là một trong số những thiết kế thời Thế chiến II, vốn đưa vũ khí lai sang dạng có thể đeo trên người, kết hợp thời trang với hỏa lực.

Trong thế giới ngày nay, vũ khí lai không quá chú trọng vào tính chiến đấu mà thiên về kỹ thuật chế tác, sưu tầm và tạo ra những món đồ gây tò mò. Chúng thường đẩy xa giới hạn của kỹ thuật cơ khí, làm mờ ranh giới giữa vũ khí và nghệ thuật.

Vũ khí lai không chỉ đại diện cho cơ chế vận hành thông minh mà còn thể hiện một tư duy luôn sẵn sàng, luôn linh hoạt và tư duy khác biệt.