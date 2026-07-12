Các công nhân Ukraine đóng gói bệ phóng súng cối trong một xưởng lắp ráp. Ảnh: NPR

Theo Kyiv Independent, thông báo được đưa ra ngày 11/7 sau khi ông Zelensky nói với các phóng viên, một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động về vụ nổ lớn ở Vyshneve. Người đứng đầu Ukraine đồng thời cho biết sẽ có các quyết định cách chức đối với lãnh đạo Ukroboronprom.

Vyshneve, một thị trấn nhỏ ở phía tây ngoại ô Kiev, đã trải qua một đêm kinh hoàng vào ngày 6/7 khi hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga trong cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô. Một kho đạn đã bị đánh trúng, gây ra hàng loạt vụ nổ thứ cấp. Vụ việc khiến 7 người thiệt mạng và 29 người bị thương tại Vyshneve.

Ngày 9/7, ông Zelensky tiết lộ kho vũ khí này thuộc về Ukroboronprom và ngày 11/7, ông nói các lãnh đạo của công ty phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã lưu trữ vũ khí trái phép gần khu dân cư.

Tổng thống Zelensky nói: "Ukraine có các địa điểm được chỉ định để lưu trữ vũ khí và đạn dược, tất cả đều được quy định phải nằm cách xa khu dân cư".

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã xác định được những cá nhân chịu trách nhiệm chính trong việc vi phạm các quy định này và cho phép đặt kho vũ khí tại Vyshneve.

"Danh tính của các quan chức liên quan đã được xác định và lập trường của nhà nước là mỗi người trong số họ đều phải chịu trách nhiệm một cách công bằng," ông Zelensky nhấn mạnh. Tuy nhiên, tên tuổi và chức vụ của những người này chưa được công bố.

Theo Tổng thống Zelensky, thảm họa tại Vyshneve đòi hỏi một phản ứng rộng hơn từ chính phủ, bao gồm việc tiếp tục điều tra và xem xét tiến hành các cải cách cần thiết.

Ukroboronprom là nhà sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự chiến lược hàng đầu tại Ukraina. Tập đoàn này quy tụ khoảng 100 doanh nghiệp phát triển và sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược, bao gồm tên lửa, máy bay không người lái và xe bọc thép.