Sáng 3/9, CLB Ninh Bình và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức gia hạn hợp đồng tới năm 2030. Dù hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn 1 năm, hai bên sớm thống nhất tiếp tục đồng hành trên cơ sở niềm tin, khát vọng chung và cam kết cùng xây dựng tương lai bền vững cho bóng đá Ninh Bình.

"Thỏa thuận mới thể hiện sự đồng thuận về tầm nhìn giữa hai bên. CLB Ninh Bình luôn tôn trọng khát vọng phát triển nghề nghiệp của Hoàng Đức và sẵn sàng xem xét, tạo điều kiện vào thời điểm phù hợp nếu anh có cơ hội xuất ngoại chất lượng, với một kế hoạch đủ tốt để phát huy năng lực, đạt được thành công và góp phần nâng cao hình ảnh cầu thủ Việt Nam trên đấu trường quốc tế", CLB Ninh Bình cho biết

Hoàng Đức ký gia hạn hợp đồng với CLB Ninh Bình. Ảnh: Ninh Bình FC

"Trong chiến lược phát triển của CLB, Hoàng Đức được xác định không chỉ là đội trưởng, trụ cột chuyên môn mà còn là gương mặt tiêu biểu cho tinh thần và khát vọng vươn tầm của đội bóng.

Với tài năng, bản lĩnh, tác phong chuyên nghiệp và ảnh hưởng tích cực trong tập thể, Hoàng Đức giữ vai trò quan trọng trong hành trình xây dựng CLB Ninh Bình trở thành một đội bóng có lối chơi cống hiến, sức cạnh tranh cao tại Việt Nam và từng bước hướng tới đấu trường châu Á", thông báo của CLB Ninh.

Hoàng Đức gắn bó lâu dài với CLB Ninh Bình. Ảnh: Ninh Bình FC

Kể từ khi gia nhập CLB Ninh Bình, Hoàng Đức nhanh chóng khẳng định vai trò thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Anh là nhân tố quan trọng trong hành trình đưa đội bóng giành quyền thăng hạng, sau đó tiếp tục tạo dấu ấn ở mùa giải 2025/26 với vị trí thứ ba V-League và Á quân Cúp Quốc gia.

Ở trận ra quân V-League 2026/27, Hoàng Đức và các đồng đội có trận làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, lúc 18h ngày 5/9.