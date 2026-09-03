Áp lực lớn

Không lâu sau khi lên ngôi tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam bước vào một giải đấu được đánh giá khá quan trọng trong năm đối với HLV Kim Sang Sik: FIFA ASEAN Cup.

Quan trọng là vì đây là giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức cho các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Chưa kể, FIFA ASEAN Cup cũng được tính điểm như các trận giao hữu quốc tế, nên tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị một cách nghiêm túc nhất.

Bên cạnh tầm quan trọng, người hâm mộ hay giới chuyên môn cũng đang đặt kỳ vọng lớn vào tuyển Việt Nam ở giải đấu diễn ra tại Indonesia, sau thành công ở ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với những áp lực lớn ở FIFA ASEAN Cup 2026

Sự kỳ vọng này là đương nhiên, bởi tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với vị thế của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á và đẩy thầy trò HLV Kim Sang Sik đối mặt với những áp lực không hề nhỏ.

Áp lực còn lớn hơn khi tuyển Việt Nam phải chứng minh những gì giành được trong thời gian qua dưới thời HLV Kim Sang Sik là thành quả của sự chuẩn bị, của lực lượng có chiều sâu, chất lượng cao…

Đáng nói, tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 phải đối mặt với những Philippines, Pakistan, đặc biệt gặp lại Thái Lan chắc chắn có lực lượng tốt nhất khi giải đấu nằm trong dịp FIFA Days.

Áp lực phải chiến thắng, thành công và khẳng định vị thế chắc chắn đang đè lên vai của HLV Kim Sang Sik, kể cả khi thuyền trưởng người Hàn Quốc có thể lấy giải đấu này như một bài “test” chất lượng cao cho mục tiêu xa hơn là Asian Cup 2027.

Đo tài ứng biến của ông Kim Sang Sik

Theo kế hoạch, sau vòng đấu thứ 2 V-League 2026/27, tuyển Việt Nam hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Về lý thuyết, HLV Kim Sang Sik có khoảng 2 tuần tập luyện, nhưng thực tế lại phũ phàng hơn khá nhiều, thậm chí nhiều cầu thủ trụ cột chỉ có khoảng 5-6 ngày hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Kèm theo đó là hàng loạt thách thức nhìn thấy của HLV Kim Sang Sik

Điển hình như trường hợp của CLB đang cung cấp nhiều tuyển thủ nhất cho tuyển Việt Nam thời gian qua là Công an Hà Nội: đội bóng này còn phải ra sân thi đấu thêm 2 trận vào ngày 15/9 (Champions League Elite gặp Osaka), sau đó đá sớm vòng 3 với Đồng Nai ngày 20/9.

Điều này có nghĩa, Quang Hải, Đình Bắc, Nguyễn Filip, Văn Hậu, Văn Đô, Thành Long, Quang Vinh… chỉ góp mặt ít ngày trước khi toàn đội lên đường sang Indonesia tham dự giải đấu.

Đây là khác biệt rất lớn so với quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup hay các giải đấu trước đó khi HLV Kim Sang Sik luôn được tạo điều kiện và có quỹ thời gian rất nhiều để rèn quân, xử lý những vấn đề còn tồn tại của tuyển Việt Nam.

Đáng nói hơn, ngoài việc đối thủ có lực lượng mạnh nhất, bản thân tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề chuyên môn cần cải thiện sau ASEAN Cup 2026, chưa kể bài toán thể lực cũng là thách thức chẳng nhỏ đối với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Rõ ràng FIFA ASEAN Cup sẽ không chỉ là cuộc kiểm chứng về năng lực tuyển Việt Nam trước những đối thủ mạnh nhất mà là bài kiểm tra về khả năng ứng biến của HLV Kim Sang Sik trong một hoàn cảnh không có điều kiện chuẩn bị lý tưởng.

Nếu vượt qua được bài toán này, tuyển Việt Nam sẽ có thêm một cơ sở quan trọng để hướng đến mục tiêu lớn hơn: nâng tầm đội tuyển trong hành trình hướng tới Asian Cup 2027.