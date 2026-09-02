“Tôi sẵn sàng trở lại, cùng Thái Lan thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, việc tôi có được gọi vào đội tuyển hay không phụ thuộc vào quyết định của HLV Anthony Hudson”, Chanathip Songkrasin khẳng định.

Tuyên bố của Chanathip gây sự chú ý mạnh với giới truyền thông xứ Chùa vàng, khi Thái Lan thua tuyển Việt Nam trong 2 trận chung kết liên tiếp ở sân chơi ASEAN Cup.

Chanathip từng cùng Thái Lan vô địch 3 kỳ AFF Cup 2014, 2016 và 2020. Lần gần nhất tại AFF Cup 2020 (tiền thân của ASEAN Cup), “Messi Thái” góp mặt và giúp đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam tại bán kết, sau đó đăng quang giải bóng đá Đông Nam Á.

Chanathip muốn giúp Thái Lan đòi nợ tuyển Việt Nam.

Về kế hoạch tái xuất của mình, Chanathip tiết lộ: "Tùy thuộc vào kế hoạch của HLV Hudson mà ông ấy sẽ lựa chọn nhân sự cho tuyển Thái Lan. Cá nhân tôi phải chứng minh được mình xứng đáng. Tôi cố gắng thi đấu tốt cho CLB ở giải trong nước để thuyết phục HLV Anthony Hudson, tham dự FIFA ASEAN Cup 2026”.

Thái Lan đang cho thấy quyết tâm rất cao đòi lại món nợ thua tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026. HLV Anthony Hudson cho biết ở đợt tập trung tới vào dịp FIFA Days, nên ông có thể triệu tập đội hình mạnh nhất, và đây chính là cơ sở để Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam khi hai đội gặp nhau tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đá trận ra quân gặp Philippines, lúc 19h30 ngày 26/9. Ba ngày sau, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có trận đấu rất đáng chờ đợi với Thái Lan, lúc 19h30. Trận đấu cuối vòng bảng của nhà vô địch ASEAN Cup là gặp Pakistan, lúc 19h30 ngày 2/10.

Thái Lan 2 lần liên tiếp thua tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup. Ảnh: S.N

FIFA ASEAN Cup diễn ra từ 25/9 đến 5/10, chia thành hai hạng đấu. Division 1 (nhóm 1) gồm 8 đội mạnh nhất, trong đó tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh (thay thế Ấn Độ rút lui).

Thể thức của FIFA ASEAN Cup 2026 khác với ASEAN Cup mà người hâm mộ Đông Nam Á đã quen thuộc. Giải đấu không có vòng bán kết. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thẳng trận chung kết để tranh ngôi vô địch.

Nhà vô địch nhóm 1 dự kiến nhận 1 triệu USD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng. Đội vô địch nhóm 2 là 300.000 USD. Mỗi đội dự giải cũng chắc chắn nhận được 125.000 USD.