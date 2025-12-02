Hiện nay, dọc sông Vân (đoạn từ cầu Lim đến cầu Vân Giang, phường Hoa Lư) dài hơn 1km đang triển khai song song hai dự án lớn. Đó là dự án cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị hai bờ sông Vân (vốn đầu tư 710 tỷ đồng) và dự án cụm công trình thuỷ lợi Nam sông Vân (vốn đầu tư 600 tỷ đồng).

Cụ thể, dự án cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Công trình gồm 4 hợp phần: nạo vét, kè chống sạt lở, cụm đầu mối trạm bơm Nam thành phố, trạm bơm Cống Cái và trạm bơm Khánh An 1.

Mục tiêu của dự án là tiêu úng cho 975ha khu vực, cấp nước tưới thay thế cho gần 2.000ha đất canh tác và cải thiện môi trường nước sông Vân.

Đối với dự án cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị hai bờ sông Vân, chủ đầu tư là UBND phường Hoa Lư (trước đây là UBND TP Ninh Bình). Dự án nhằm thay đổi diện mạo khu lõi đô thị, tạo điểm sinh hoạt ngoài trời và thu hút khách du lịch.

Đoạn sông Vân dài hơn 1km có 2 dự án đang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Ảnh: Trần Nghị

Tuy nhiên, sau thời gian triển khai, cả hai dự án đều đang gặp khó khăn lớn về mặt bằng.

Tại dự án cải tạo cảnh quan, khu vực xóm Bún có 79 hộ và đường Lê Đại Hành có 11 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Ngoài ra, việc hạ giải khu nhà khách Tỉnh ủy và di dời các hộ dân đến nơi tái định cư vẫn chưa hoàn tất.

Tương tự, dự án cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân cũng vướng mắc trong việc tháo dỡ chợ Rồng và các ki-ốt dọc đường Dương Vân Nga, Vân Giang.

Ghi nhận thực tế cho thấy, đoạn từ cầu Lim đến khu nhà Sở GTVT (cũ) đã được tháo dỡ. Nhà thầu đang huy động máy móc, xe tải để nạo vét đất. Tuy nhiên, hàng trăm ki-ốt của tiểu thương, khu nhà khách Tỉnh ủy và chợ Rồng vẫn chưa được giải tỏa.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã giao UBND phường Hoa Lư phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chợ Rồng di dời và đề xuất phương án tái định cư cho người dân.

Các đơn vị thi công đang thực hiện dự án. Ảnh: Trần Nghị

Nhiều công trình như khu nhà khách Tỉnh ủy (trong ảnh) ở cạnh cầu Vân Giang chưa được tháo dỡ. Ảnh: Trần Nghị

Hàng trăm ki-ốt của các tiểu thương ở chợ Rồng chưa được tháo dỡ. Ảnh: Trần Nghị

Hiện trạng dọc 2 bên bờ sông, mới có tòa nhà Sở GTVT (cũ) nằm bên cầu Lim được tháo dỡ để thi công dự án. Ảnh: Trần Nghị

Còn nhiều nhà dân chưa được di dời do chưa bố trí được tái định cư. Ảnh: Trần Nghị