Do sớm giành vé bán kết sau khi đánh bại Suwon (Hàn Quốc) và Gunma Green Wings (Nhật Bản), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ sử dụng đội hình 2 của Hà Nội Tasco Auto trong cuộc đối đầu với Ninh Bình.

Trong khi đó, Ninh Bình bắt buộc phải thắng cách biệt 2 set và có chỉ số phụ thật tốt nếu muốn vào bán kết, bởi trước đó Gunma Green Wings (Nhật Bản) đã vượt qua Suwon (Hàn Quốc) với tỉ số 3-1.

Thanh Thuý và Ninh Bình lách cửa hẹp để vào bán kết

Áp lực phải thắng khiến Ninh Bình chơi không tốt ở set đầu tiên và thua Hà Nội với tỉ số 19/25.

Tuy nhiên, mọi thứ đổi chiều ở các set tiếp theo, đội bóng Cố đô Hoa Lư dễ dàng giành 3 set thắng liên tiếp trước Hà Nội, với các tỉ số 25/12, 25/14 và 25/15.

Chiến thắng này giúp Ninh Bình có cùng 6 điểm với đội bóng cũ của Trần Thị Thanh Thuý, tuy nhiên do hơn về chỉ số phụ nên đội bóng Cố đô Hoa Lư vượt qua Gunma Green Wings, lấy vé bán kết.

Bảng xếp hạng chung cuộc

Như vậy, hai trận bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026: Ninh Bình vs Giang Tô (20h ngày 20/5), VTV Bình Điền Long An và Hà Nội Tasco (20h ngày 21/5).