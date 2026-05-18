quynh huong 2.jpg
Trong danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt công bố, CLB Binh chủng Thông tin không có gương mặt nào, khiến nhiều người bất ngờ.
quynh huong.jpg
Tuy nhiên theo tìm hiểu, đội bóng áo lính có một VĐV được triệu tập lên ĐTQG là Phạm Quỳnh Hương. Nhưng do tay đập trẻ này bận tham dự kỳ thi PTTH diễn ra vào các ngày 11 và 12/6 tới, nên cô được lãnh đạo CLB xin lên tập trung muộn trên đội tuyển.
pham quynh huong top.jpg
CLB Binh chủng Thông tin Thông Tin đề xuất LĐBC Việt Nam cho phép VĐV này hội quân từ ngày 30/6/2026, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp quan trọng.
quynh huong vtv cup.JPG
Việc được triệu tập lên ĐTQG cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của tay đập 18 tuổi.
pham quynh huong 5.jpg
Trước đó, Quỳnh Hương từng khoác áo các đội tuyển U18, U21, U23 quốc gia.
pham quynh huong 3.jpg
Với sức bật lên đến 3m cùng tầm chắn 2m89, Quỳnh Hương có thể tham gia cả mặt trận tấn công và phòng thủ của đội nhà.
quynh huong 1.jpg
Phạm Quỳnh Hương là đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ bóng chuyền Việt Nam.
 
quynh huong 6.jpg
Thi đấu ở vị trí chủ công, Quỳnh Hương là nhân tố đầy triển vọng không chỉ của CLB Binh chủng Thông tin, mà còn với ĐTQG trong tương lai.
quynh huong top.jpeg
Không chỉ tài năng, Quỳnh Hương sở hữu vẻ đẹp nổi bật.
quynh huong 3.jpg
Cô nàng gây chú ý bởi chiều cao vượt trội cùng gương mặt sáng.
quynh huong 2.jpg
Quỳnh Hương ở ngoài đời là một cô gái năng động, vui tính.
Nhiều cựu binh trở lại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Danh sách 14 VĐV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm : Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân. 

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến tập huấn tại Bắc Ninh nhằm chuẩn bị cho AVC Cup 2026 diễn ra từ ngày 6/6 đến 14/6 ở Philippines. Do nhiều tuyển thủ đang thi đấu tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2026, nên quân số đội tuyển chỉ đủ sau khi giải đấu này kết thúc.