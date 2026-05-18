Nhiều cựu binh trở lại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Danh sách 14 VĐV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm : Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến tập huấn tại Bắc Ninh nhằm chuẩn bị cho AVC Cup 2026 diễn ra từ ngày 6/6 đến 14/6 ở Philippines. Do nhiều tuyển thủ đang thi đấu tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2026, nên quân số đội tuyển chỉ đủ sau khi giải đấu này kết thúc.