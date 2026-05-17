Với tính chất quyết định cho tấm vé đi tiếp, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo nên màn so tài hấp dẫn ngay từ những điểm số đầu tiên. Bên phía Binh chủng Thông tin, tay đập trẻ Phạm Phương Quỳnh cùng Nguyệt Anh thi đấu nổi bật, giúp đội bóng áo lính duy trì thế trận hiệu quả và thắng 25/20 ở set 1.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An tỏ ra khá căng cứng tâm lý và chưa phát huy được sức mạnh tấn công quen thuộc, cũng như thường xuyên mắc lỗi.

Thanh Thuý và các đồng đội giành chiến thắng nghẹt thở để vào bán kết

Set 2, Binh chủng Thông tin tiếp tục chơi lấn lướt và nhiều thời điểm tạo được khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện khi đối chuyền Trà My liên tiếp ghi điểm quan trọng, giúp VTV Bình Điền Long An ngược dòng thắng 25/22, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Diễn biến kịch tính tiếp tục lặp lại ở set 3. Dù Binh chủng Thông tin từng dẫn trước 15/12, nhưng sự bùng nổ của Trần Thị Thanh Thúy cùng ngoại binh người Cuba Ortiz giúp đội chủ giải xoay chuyển tình thế. VTV Bình Điền Long An thắng ngược 25/20, vượt lên dẫn 2-1.

Hưng phấn sau hai màn ngược dòng liên tiếp, các học trò của HLV Ngọc Hoa thi đấu bùng nổ trong ván thứ 4. Thanh Thúy cùng các đồng đội duy trì thế trận áp đảo trước khi khép lại ván đấu với chiến thắng 25/19, qua đó hoàn tất màn ngược dòng 3-1, nối gót Giang Tô (Trung Quốc) giành vé bán kết.

Ở bảng B, Hà Nội Tasco Auto tiếp tục thể hiện phong độ thuyết phục khi đánh bại Suwon với tỷ số 3-0 (25/21, 25/23, 25/18). Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đại diện Việt Nam, qua đó sớm đoạt vé vào bán kết.

Như vậy, 3 tấm vé bán kết đã xác định gồm CLB Giang Tô, VTV Bình Điền Long An và Hà Nội Tasco Auto. Suất còn lại được quyết định sau lượt trận cuối vòng bảng diễn ra ngày 18/5.