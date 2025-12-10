XEM CLIP:

Ghi nhận của PV VietNamNet tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, chất lượng không khí ở mức rất xấu từ sáng sớm.

Khu vực đường Trân Nhân Tông, ngay sát sông Đào chìm trong lớp mù dày đặc, khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.

Khu vực dân cư tại trung tâm phường cũng chìm trong lớp mù.

Người dân khi di chuyển trên đường phải đeo khẩu trang, nhưng chỉ có thể hạn chế phần nào tác hại của ô nhiễm không khí.

Theo số liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chất lượng không khí của Ninh Bình ngày 10/12 đứng thứ 2 cả nước về mức độ ô nhiễm với chỉ số AQI là 253.

Khu vực quanh hồ Vị Xuyên và hồ Truyền Thống dù có rất nhiều cây xanh nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng ô nhiễm.

Anh Nguyễn Nhật Hoàng (trú tại phường Nam Định) cho biết: “Thời tiết hôm nay khiến tôi cảm thấy khá ngột ngạt. Từ sáng, trời mù mịt nên tôi tưởng là sương mù, nhưng đến gần trưa tình trạng này vẫn chưa cải thiện”.

Người dân (đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp) được khuyến cáo hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm.

Nếu bắt buộc phải di chuyển trong thời điểm chỉ số AQI ở mức cao, người dân cần sử dụng khẩu trang đạt tiêu chuẩn để bảo vệ sức khỏe.

Theo dự báo của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, ngày mai (11/12), chỉ số AQI tại Ninh Bình có thể giảm xuống 214 nhưng vẫn ở mức rất xấu, gây hại cho sức khỏe.