Sáng 2/12, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội chạm ngưỡng 283 (mức rất xấu). Trong hình, sương mù dày đặc bao phủ Quảng trường Ba Đình.

10h sáng, Tòa nhà Quốc hội cũng bị màn không khí đặc quánh bao trùm.

Dù buổi chiều cùng ngày trời đã có nắng nhẹ, tòa Lotte Center cao 65 tầng vẫn khó nhận diện khi nhìn từ đường Yên Phụ.

Ngay cả khi tiến lại gần, tòa nhà "chọc trời" vẫn nhuốm màu xám vì không khí ô nhiễm.

15h30, tòa Landmark 72 tầng cũng trong tình cảnh tương tự.

16h, trời ấm nắng rõ rệt nhưng lớp bụi ô nhiễm vẫn không cải thiện.

Khu vực đường Thanh Niên, chùa Trấn Quốc cũng xám xịt cả ngày.

Cầu Thăng Long gần như "biến mất" trong lớp bụi mịn.

Khu vực ven sông Hồng và cầu Nhật Tân cũng không khả quan hơn.

Từ đường Võ Chí Công nhìn ra phía Khu đô thị Ngoại giao đoàn, các tòa nhà cao tầng sầm uất không còn hiện rõ.

Nhìn từ trên cao, Hồ Tây mờ mịt trong lớp mù dày đặc.