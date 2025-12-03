W-o nhiem khong khi bui min ha noi 12.jpg

Sáng 2/12, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội chạm ngưỡng 283 (mức rất xấu). Trong hình, sương mù dày đặc bao phủ Quảng trường Ba Đình.

W-o nhiem khong khi bui min ha noi (3).JPG.jpg

10h sáng, Tòa nhà Quốc hội cũng bị màn không khí đặc quánh bao trùm. 

W-o nhiem khong khi bui min ha noi 11.jpg

Dù buổi chiều cùng ngày trời đã có nắng nhẹ, tòa Lotte Center cao 65 tầng vẫn khó nhận diện khi nhìn từ đường Yên Phụ.

Ngay cả khi tiến lại gần, tòa nhà "chọc trời" vẫn nhuốm màu xám vì không khí ô nhiễm.

W-o nhiem khong khi bui min ha noi 19.jpg

15h30, tòa Landmark 72 tầng cũng trong tình cảnh tương tự.

W-o nhiem khong khi bui min ha noi 15.jpg

16h, trời ấm nắng rõ rệt nhưng lớp bụi ô nhiễm vẫn không cải thiện.

W-o nhiem khong khi bui min ha noi 14.jpg

Khu vực đường Thanh Niên, chùa Trấn Quốc cũng xám xịt cả ngày.

W-o nhiem khong khi bui min ha noi 5.jpg

Cầu Thăng Long gần như "biến mất" trong lớp bụi mịn.

W-o nhiem khong khi bui min ha noi 8.jpg

Khu vực ven sông Hồng và cầu Nhật Tân cũng không khả quan hơn.

W-o nhiem khong khi bui min ha noi 7.jpg

Từ đường Võ Chí Công nhìn ra phía Khu đô thị Ngoại giao đoàn, các tòa nhà cao tầng sầm uất không còn hiện rõ.

W-o nhiem khong khi bui min ha noi 6.jpg

Nhìn từ trên cao, Hồ Tây mờ mịt trong lớp mù dày đặc.