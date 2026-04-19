Ngày 19/4, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Bình (SN 1984, trú tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà) để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện trường vụ án. Ảnh cắt từ clip.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 14/4, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Bình xảy ra cãi vã với chị Lê Thị T. (SN 1987, trú tại thôn Cự Xá).

Trong lúc lời qua tiếng lại, Bình cầm chiếc búa đinh ném về phía chị T. nhưng không trúng. Sự việc được trình báo đến chính quyền địa phương.

Khoảng 30 phút sau, ông Nguyễn Trọng H. (SN 1982, Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở) và ông Lê Đình T. (SN 1968, Trưởng thôn Cự Xá) đến giải quyết vụ việc, yêu cầu Bình ra Nhà văn hóa thôn để làm việc.

Tuy nhiên, Bình không chấp hành, có hành vi chống đối. Trong quá trình khống chế, hai bên xảy ra xô xát. Bình chạy vào nhà lấy 1 con dao quắm dài khoảng 50cm, vụt 1 nhát theo chiều ngang hướng sống dao trúng vào mạn sườn trái của ông T.

Sau khi bị khống chế và tước dao quắm, Bình tiếp tục với tay phải lấy một con dao bầu dài khoảng 25cm, mũi nhọn, đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng bụng và đùi trái ông T.; đâm 2 nhát trúng vùng bụng phải và đùi phải ông H.

Hậu quả, ông T. tử vong do mất máu cấp; ông H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công an xã Liêm Hà và Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành xác minh, bắt giữ Lê Thanh Bình; đồng thời phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập các dấu vết, tài liệu, tang vật liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.