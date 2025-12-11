4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 9/12 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được đưa về quê nhà Ninh Bình, nơi gia đình và người thân tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Trong 4 nạn nhân tử vong, có 3 người là người thân, họ hàng của cô dâu và chú rể, cùng đi chung xe từ đám cưới tại Lâm Đồng trở về. Các nạn nhân gồm: bà Trần Thị V. (SN 1974, trú xã Hải Thịnh), Lê Thị Đ. (SN 1988, trú xã Hải Tiến), Hoàng Thị V. (SN 1949, trú xã Hải Quang).

Người còn lại là anh Vương Văn T. (SN 1988, trú xã Hải Tiến) là tài xế. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh T. không trực tiếp cầm lái xe 16 chỗ, mà một tài xế khác điều khiển.

Sự ra đi đột ngột của các nạn nhân khiến người thân và hàng xóm không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Gia đình lo hậu sự cho bà Trần Thị V. tại nhà riêng ở xã Hải Thịnh. Ảnh: T.Tùng

Ngôi nhà của bà Trần Thị V. (bác ruột chú rể) tại thôn 17, xã Hải Thịnh chìm trong không khí tang thương.

Người nhà bà V. cho biết, xe khách 16 chỗ chở đoàn người từ Lâm Đồng trở về Ninh Bình sau đám cưới thì gặp nạn. Trưa 10/12, thi thể bà V. và 3 nạn nhân còn lại được đưa về quê nhà Ninh Bình để lo hậu sự.

Theo Trưởng thôn 17 Kim Văn Khính, bà V. có hai người con trai. Bà là người vui vẻ, hòa đồng, luôn tích cực tham gia các phong trào của thôn nên được mọi người quý mến. Khi nghe tin bà gặp tai nạn trên đường trở về sau đám cưới, người dân trong thôn ai nấy đều bàng hoàng.

Ông Khính cũng cho biết, đại diện thôn đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình bà V.

Đám tang anh Vương Văn T. tại xã Hải Tiến. Ảnh: T. Tùng

Tại xã Hải Tiến, ngôi nhà của anh Vương Văn T. cũng chìm trong không khí u buồn.

Trong ngôi nhà dựng rạp tang, tiếng khóc xé lòng của người vợ cùng 3 đứa con thơ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Anh N.T.T., người cùng hội lái xe với anh T. chia sẻ, anh T. là người hiền lành, chăm chỉ. Sự ra đi đột ngột của anh, để lại 3 đứa con thơ, khiến mọi người càng thêm thương xót.

"Chúng tôi vẫn chưa thể tin rằng mọi chuyện lại đau lòng đến vậy. Không ai ngờ chuyến đi vốn bình thường lại hóa bi kịch. Khi biết tin, anh em trong hội lái xe ai cũng đau xót", anh T. ngậm ngùi nói.

Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc hai công dân trú trên địa bàn không may tử nạn trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đại diện chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời, xã cũng hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi gia đình nạn nhân để phần nào chia sẻ khó khăn trước mất mát to lớn này.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 4h12 ngày 9/12, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ biển số 29B-081.XX do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú tại Ninh Bình) điều khiển và xe đầu kéo biển số 15C-360.XX kéo theo sơ-mi rơ-moóc 15R-149.XX do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến 4 hành khách trên xe 29B-081.XX tử vong, 7 người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng.