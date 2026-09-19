Giảm nghèo thông tin đang được Ninh Bình tích cực triển khai thông qua việc xóa các điểm “lõm sóng” ở vùng cao, mở rộng hạ tầng số,...

Từ bản Sấm, xã Cúc Phương đến các khu dân cư ở phường Phủ Lý, những cách làm này đang góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin, dịch vụ số, tạo thêm cơ hội để người dân, nhất là các nhóm còn khó khăn, tham gia và hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số.

Toàn tỉnh hiện đã xóa hoàn toàn các điểm “trắng sóng”, phủ mạng 4G tới 100% dân số.

Từng là vùng “lõm sóng” biệt lập, việc thực hiện các giao dịch trực tuyến tại bản Sấm và thôn Nga (xã Cúc Phương, Ninh Bình) trước đây gần như là điều không thể. Tháo gỡ “nút thắt” này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các nhà mạng khảo sát, nâng cấp truyền dẫn và bổ sung hàng loạt trạm thu phát sóng di động. Đến đầu năm 2026, toàn bộ các điểm “lõm” tại đây chính thức được lấp đầy.

Toàn tỉnh hiện đã xóa hoàn toàn các điểm “trắng sóng”, phủ mạng 4G tới 100% dân số, khoảng 70% dân số phủ sóng 5G với hơn 10.130 trạm BTS, trong đó có 4.917 trạm 4G và 853 trạm 5G. 100% xã, phường có cáp quang băng rộng đến tận thôn, xóm; mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối 100% cơ quan, đơn vị.

Phường Phủ Lý đã triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Trong ngày đầu ra quân, Tổ công tác đã tiếp nhận, giải quyết hơn 50 hồ sơ và tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho hơn 100 lượt người dân. Các thủ tục tập trung chủ yếu ở lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, người có công...

Tại đây, cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ người dân đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả điện tử. Cán bộ Công an cùng tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính trên Kiosk thông minh và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID cho trẻ em.

Mô hình ưu tiên đặc biệt cho người cao tuổi, người khuyết tật, người ốm đau hoặc không thể đến Trung tâm Phục vụ hành chính công trong giờ hành chính, được tổ chức luân phiên vào các ngày thứ Bảy từ tháng 8 đến hết năm 2026.

Dù còn không ít “nút thắt” về chuẩn hóa, liên thông dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao, Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% dân số trưởng thành sử dụng smartphone; 100% hộ gia đình có internet cáp quang; 99% dân số được phủ sóng 5G với tốc độ tối thiểu 100Mb/s; hơn 70% người trưởng thành có chữ ký số.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu ngầm hóa 100% mạng cáp ngoại vi lắp mới, bảo đảm tốc độ truy nhập tối thiểu 1Gb/s tại đô thị, khu công nghệ cao; đồng thời trang bị 1-2 trạm BTS chịu được thiên tai cấp 4 tại mỗi xã, phường.

Từ việc xóa “lõm sóng” đến hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số và tiếp cận dữ liệu, các giải pháp của Ninh Bình đang từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực và nhóm dân cư. Khi người dân có điều kiện tiếp cận thông tin đầy đủ hơn, biết sử dụng các dịch vụ số và khai thác thông tin phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh, đó cũng là cách địa phương góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin một cách thiết thực và bền vững.