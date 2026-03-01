Thế mạnh 4,6 tỷ USD của Việt Nam liên tiếp nhận tin vui lớn từ Mỹ và Trung Quốc

Sau khi lập kỷ lục xuất khẩu 4,6 tỷ USD năm 2025, những ngày đầu năm mới, con tôm Việt Nam liên tiếp nhận tin vui từ hai thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc.

Con tôm Việt Nam vừa nhận tin vui lớn từ thị trường Mỹ khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã có kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với lệnh thuế chống bán phá giá áp cho tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam, giai đoạn từ 1/2/2023 đến 31/1/2024.

Ngoài thị trường Mỹ, con tôm “tỷ đô” của Việt Nam cũng nhận tin vui từ thị trường Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam đã vượt qua Canada để trở thành nhà cung cấp tôm hùm lớn nhất cho quốc gia tỷ dân này.



Thương lái bỏ thu mua, hàng trăm tấn dưa hấu bị bỏ thối gây thiệt hại lớn

Do bất đồng trong thỏa thuận mua bán giữa thương lái và người trồng, hàng trăm tấn dưa hấu tại xã Ia Mơ (Gia Lai) không được thu hoạch, bị bỏ thối ngoài đồng, ước thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cho biết, theo đề nghị của thương lái, địa phương đã tổ chức hòa giải nhưng các hộ dân trồng dưa không có mặt nên buổi hòa giải không thực hiện được.

Thái Lan chi tiền gấp 4 lần mua hơn 1.200 tấn ‘vàng đen’ của Việt Nam

Tháng 1 vừa qua, Thái Lan bất ngờ chi lượng tiền gấp khoảng 4 lần cùng kỳ năm ngoái để mua “vàng đen” của nước ta.

Từ vị trí thứ bảy, Thái Lan đã vươn lên để trở thành khách hàng lớn thứ hai mua hạt tiêu Việt Nam, chiếm 5,64% tổng lượng xuất khẩu, chỉ đứng sau Mỹ.

Việt Nam có thể vượt Thái Lan, thành nước xuất khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới

Sầu riêng nghịch vụ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang cho thu hoạch với giá bán cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam ước tính, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tháng 1 vừa qua có thể đạt 200-300 triệu USD.

Đáng chú ý, Việt Nam có thể vượt Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới trong năm 2026.

Giá sầu riêng nghịch vụ ở Việt Nam tăng mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Lý do Trung Quốc bao mua gần như toàn bộ tôm hùm xuất khẩu của Việt Nam

Xuất khẩu tôm hùm bùng nổ trong năm 2025 khi lập kỷ lục 858 triệu USD, trong đó Trung Quốc bao mua gần như toàn bộ tôm hùm xuất khẩu của Việt Nam.

Vậy, tại sao Trung Quốc lại chi tới 845 triệu USD để mua loại hải sản cao cấp này của Việt Nam trong năm 2025, tăng đột biến so với con số 363,5 triệu USD của năm 2024?

Mở hàng đầu năm, nhiều nước chi tiền gấp 3-4 lần mua một loại hạt của Việt Nam

Tháng 1 vừa qua, xuất khẩu cà phê cũng tăng mạnh 56,4% về lượng và tăng 39,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê ở tháng mở hàng đầu năm sang tất cả các thị trường chủ lực đều tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều quốc gia đã chi tiếp gấp 3-4 lần cùng kỳ năm ngoái để mua loại hạt đặc sản này của Việt Nam.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, RON95 vượt 20.000 đồng/lít

Giá xăng tại kỳ điều hành 26/2 được điều chỉnh tăng mạnh sau khi giảm vào tuần trước.

Giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 999 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.151 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.523 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 754 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.279 đồng/lít.

Phố cá lóc ngậm mía đỏ lửa đêm vía Thần Tài, giá khoảng 200 nghìn/con

Trước giờ vía Thần Tài, "thủ phủ" cá lóc nướng đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) đỏ lửa suốt ngày đêm, khói nghi ngút, tất bật chuẩn bị hàng phục vụ khách.

Giá cá lóc nướng ngày vía Thần Tài không tăng so với ngày thường, dao động từ 180.000 - 220.000 đồng/con, tùy kích thước.

Tiệm vàng 'phá lệ', máy tự động giúp khách mua trong 15 phút

Nhiều tiệm vàng tại Hà Nội, TP.HCM đông nghẹt người tới xếp hàng mua vàng lấy may nhân ngày vía Thần Tài, có tiệm vàng phá lệ về giờ hoạt động.

Chị Việt Anh được nhân viên hỗ trợ thực hiện tại máy mua bán vàng tự động. Sau khi quét mã, chuyển khoản, chị tới quầy lấy sản phẩm, thời gian chưa tới 15 phút.

Trắng đêm bán ‘lộc xanh’ ở chợ Viềng Ninh Bình, nông dân thu chục triệu đồng

Theo quan niệm dân gian, chợ Viềng (xã Vụ Bản và xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) là phiên chợ “mua may, bán rủi”, người dân đi chợ không đặt nặng chuyện mặc cả mà chủ yếu cầu lộc, cầu tài.

Tại chợ Viềng, các gian hàng cây giống, cây ăn quả, cây cảnh chiếm đa số và là mặt hàng bán chạy nhất. Người dân, du khách nô nức chọn mua cây với mong ước một năm mới sinh sôi, phát triển.