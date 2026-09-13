Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 12/9 đã lên tiếng về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mỹ vào cuối năm.

"Nếu ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin, ông ấy có thể tới Moscow. Chúng tôi biết ông ấy là một người thích công du nước ngoài, trong khi nhà lãnh đạo Nga có nhiều công việc phải giải quyết trong nước. Việc tiếp đón ông Zelensky sẽ thể hiện sự thiện chí của chúng tôi, bởi sắc lệnh của ông ấy về việc cấm đàm phán với Nga vẫn còn hiệu lực", ông Lavrov cho biết.

Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga vẫn cởi mở với mọi ý tưởng đàm phán, nhưng sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong quá trình tổ chức các cuộc tiếp xúc.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga vẫn sẵn sàng tham gia một cuộc họp ba bên với Mỹ và Ukraine. "Chúng tôi hy vọng có thể tổ chức các cuộc gặp ba bên trong tương lai gần và tiếp tục tiến trình đàm phán. Tuy vậy, rất khó dự đoán được kết quả của cuộc gặp, bởi tình hình trên thực địa đang ngày càng bất lợi với Ukraine", ông Peskov nói.

Ukraine thừa nhận các đặc phái viên Mỹ không có ý tưởng mới

Trong cuộc phỏng vấn với Novosti Live ngày 12/9, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov đã thừa nhận rằng các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner không đưa ra ý tưởng mới nào trong chuyến thăm Kiev vừa qua.

"Cho đến nay vẫn chưa có ý tưởng hoàn toàn mới nào, nhưng chúng đang được cập nhật. Chúng tôi đang tìm kiếm những cách tiếp cận mới đối với các vấn đề cũ. Điều tích cực là tiến trình đàm phán đã được khởi động trở lại", ông Budanov cho biết.

Các đặc phái viên Mỹ đã lần lượt tới Moscow và Kiev vào các ngày 5 và 6/9 để thúc đẩy quá trình hòa đàm. Dù cả Nga, Mỹ và Ukraine đều đánh giá chuyến đi của ông Witkoff là "tích cực", nhưng Tổng thống Zelensky sau đó đã dự báo rằng "cuộc xung đột sẽ tiếp diễn trong những tháng mùa đông". Trong khi đó, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nói rằng các đặc phái viên Mỹ đã "trình bày một số ý tưởng về các hướng đi khả thi nhằm chấm dứt xung đột", nhưng hai bên vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể.