Trao đổi với phóng viên VietNamNet, anh Thanh Tùng - con trai diễn viên Thương Tín - đính chính nghi vấn kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng xã hội.

Một số cá nhân tự ý tổ chức kêu gọi quyên góp từ thiện với danh nghĩa "hỗ trợ cuộc sống khó khăn của con trai diễn viên Thương Tín" nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

Anh Tùng không tham gia, liên quan các cuộc vận động nói trên hay đón nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Anh cũng cảnh báo người dùng mạng cẩn trọng trước các thông tin về diễn viên Thương Tín không phải từ phát ngôn chính thức của gia đình, không nên tham gia bất cứ hoạt động quyên góp nào để tránh bị lừa.

Về những câu hỏi khác, anh Tùng xin không chia sẻ vì "không phải nghệ sĩ, không hoạt động nghệ thuật". Anh cũng không muốn tạo thêm ồn ào nào làm ảnh hưởng tên tuổi ông.

Anh Thanh Tùng trong đám tang cha - diễn viên Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu

Nhạc sĩ Tô Hiếu - thân thiết với cha con diễn viên Thương Tín - cho biết Thanh Tùng đau buồn, chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cha.

Những ngày đám tang cha, Thanh Tùng im lặng, nén nỗi đau vào trong và không giao tiếp nhiều với họ hàng.

Ngày từ Phan Rang, Khánh Hòa trở về TPHCM, anh cũng im lặng, thỉnh thoảng bật khóc. Người đàn ông U50 nói vẫn nhớ như in thời bé từng yêu thương cha, trông đợi cha đi diễn về.

Dù còn bé, Thanh Tùng ngày ấy đã hiểu Thương Tín là nghệ sĩ, công việc luôn bận bịu, không có nhiều thời gian cho mình.

Anh không trách, ngược lại còn rất hãnh diện vì có người cha nổi tiếng trước bạn bè.

Tô Hiếu nói thêm Thanh Tùng hiếu thảo, dù hoàn cảnh sống khá chật vật vẫn gom góp tiền gửi cho cha. Ngày trước, hầu như tuần nào vợ chồng Thanh Tùng cũng đến thăm Thương Tín, gửi ông vài triệu đồng.

Dù vậy, hai cha con tính cách không mấy hòa hợp, có phần khắc khẩu. Anh chỉ có thể dõi theo, hỗ trợ ông từ xa.

Mi Lê