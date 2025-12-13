Diễn viên Thương Tín. Ảnh: Tư liệu

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, đại diện gia đình cho biết nắm thông tin một số cá nhân kêu gọi quyên góp để xây mộ, cúng kiến, tưởng nhớ... diễn viên Thương Tín.

Người thân khẳng định không kêu gọi cũng như không liên quan bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đang vận động quyên góp từ thiện nói trên.

Đám tang Thương Tín được tổ chức đơn giản, nhỏ gọn, không hoành tráng nhưng đầy đủ người thân, các nghi thức quan trọng.

Mộ nam diễn viên đã được xây chỉn chu, khang trang trên phần đất của gia đình tại nghĩa trang Hòa Thủy, xã Ninh Phước, Khánh Hòa. Việc hương hỏa do người thân lo.

"Quan điểm của gia đình là có bao nhiêu sẽ lo cho anh ấy bấy nhiêu, không làm phiền đến xã hội", một người thân cho hay.

Họ cảnh báo người dùng mạng cẩn trọng trước các thông tin về diễn viên Thương Tín không phải từ phát ngôn chính thức của gia đình, không nên tham gia bất cứ hoạt động quyên góp nào để tránh bị lừa.