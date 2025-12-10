Bản lĩnh của ngôi sao

Xuất chúng, lừng lẫy... hoàn toàn không phô trương khi dùng để nhận xét về diễn viên Thương Tín - người thành công trong cả 3 lĩnh vực: điện ảnh, truyền hình và sân khấu.

Điều đáng nói, ở lĩnh vực nào, ông cũng từng chạm tới đỉnh cao.

Cả cuộc đời, Thương Tín góp mặt trong gần 200 tác phẩm phim truyền hình và điện ảnh, trong đó có hàng chục vai diễn ghi dấu ấn sâu đậm.

Chẳng hạn trong Biệt động Sài Gòn, ông chỉ đảm nhận vai phụ là Sáu Tâm nhưng lại trở thành hiện tượng của bộ phim.

Nhân vật Sáu Tâm hội tụ nhiều phẩm chất cao đẹp, chiến đấu anh dũng vì lý tưởng rồi hy sinh một cách thương tâm, bỏ lỡ lời hẹn với cô bán cháo vịt Ngọc Lan (Thúy An đóng).

Phần thể hiện của Thương Tín, đặc biệt là ánh mắt lúc hy sinh, khắc sâu vào tâm trí khán giả.

Vẻ hào hoa đầy mê hoặc của Thương Tín trong "Biệt động Sài Gòn". Ảnh: Tư liệu

Thiếu tá Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng hay Thái Trượng Phu của Ngũ quái Sài Gòn đều là những vai diễn "kinh điển" của Thương Tín, góp phần định hình bản sắc của một giai đoạn lịch sử phim ảnh Việt Nam.

Không chỉ là ngôi sao phim ảnh, Thương Tín còn "nổi ầm ầm" mảng kịch nói.

Bởi thời đó, không phải kép nào cũng có vinh dự đóng cặp "Kỳ nữ" Kim Cương. Từ đoàn Cửu Long Giang qua đoàn Kim Cương, ông đóng hơn 100 vở kịch: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Trà hoa nữ... với 2/3 là kép chính, số còn lại là kép độc hoặc khách mời đặc biệt.

Chuỗi sai nối tiếp nhau

Thực tế, từ sau năm 2000, với dòng chảy cuồn cuộn và thay đổi chóng mặt của thị trường giải trí, tên tuổi Thương Tín lắng dần như lẽ tự nhiên.

Thay vì nỗ lực cập nhật nghề nghiệp và nâng cao chuyên môn, ông tự bóp chết sự nghiệp bằng những cuộc vui đậm màu tệ nạn xã hội.

Trích đoạn "Biệt động Sài Gòn"

Trong nhiều năm, Thương Tín đã nghiện ma túy nặng, từng về quê nhà Phan Rang cai nghiện để tránh sự dò xét của báo chí.

Năm 2007, ông bị bắt giữ vì tổ chức đánh bạc tại quán của nhà. Sự kiện đánh dấu chấm hết cho phần đời huy hoàng của nam diễn viên.

Sau vụ tổ chức đánh bạc, cuộc đời Thương Tín trượt dài, đỉnh điểm là sự kiện ra mắt hồi ký Một đời giông bão năm 2016.

Đến nay, việc cuốn hồi ký về ngôi sao lừng lẫy một thuở toàn kể chuyện đời tư theo hướng câu khách rẻ tiền nhưng chẳng nhắc tý gì về các vai diễn vẫn là sự thiếu sót lớn gây nhiều tiếc nuối.

Vài năm cuối đời, Thương Tín ấp ủ viết quyển hồi ký thứ 2 chỉ kể về vai diễn và tác phẩm nhưng đã muộn. Lúc này, ông không còn đủ tài lực lẫn sự minh mẫn cho dự án và khán giả đã hình dung ông với một hình tượng khác.

Trước cột mốc 2021, đó là hình tượng của một nghệ sĩ hết thời, không còn gì ngoài ngoại hình sa sút, cuộc sống chật vật, đèo bồng vợ trẻ con thơ.

Sau sự kiện bị đột quỵ năm 2021, Thương Tín bắt đầu giai đoạn tệ nhất cuộc đời với chuỗi sai lầm nối tiếp nhau.

Đó là những lần ông tố cáo người cưu mang, giúp đỡ mình, từ MC Phạm Anh, NSND Trịnh Kim Chi tới nhạc sĩ Tô Hiếu.

Đó là việc ông cầm tiền của YouTuber để nói theo nội dung được chuẩn bị sẵn như: phê phán nghệ sĩ làm từ thiện, công kích NSƯT Hoài Linh...

Đó là vô số phát ngôn tiền hậu bất nhất, những cuộc gọi xin tiền người mình từng chỉ trích thậm tệ, những lần xin show rồi "bùng" một cách tùy hứng...

Hành xử không màng ranh giới đạo đức, Thương Tín chọn đi con đường khó có thể quay đầu.

Ai cho Thương Tín sống bình thường?

Thương Tín mắc nhiều sai lầm nhưng không thể phủ nhận ông cũng là nạn nhân của xã hội và thời đại công nghệ.

Luôn được quan tâm và vô lực phản kháng, Thương Tín trở thành miếng mồi ngon của mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Sau thời hoàng kim, thế hệ Z, lớp khán giả nửa đầu 9X bắt đầu lãng quên Thương Tín trong khi hình ảnh hào hoa, đẹp đẽ của ông dần phai mờ trong tâm trí thế hệ Y, X.

Những chiến tích, cống hiến của ông chỉ còn là chuyện kể, giai thoại, người không sống cùng thời chỉ có thể biết, không thể hiểu.

Cái ngặt của Thương Tín là hết thời nhưng chưa bao giờ hết hot. Bên cạnh một chút quan tâm từ những người từng yêu mến ông, đám đông luôn có nhu cầu thưởng thức sự thảm hại của một người ngã từ đỉnh cao vinh quang.

Vì nghèo và bệnh tật, Thương Tín không còn cách nào khác ngoài cầm tiền của người đời để sống dù hiểu rằng số tiền ấy không dễ tiêu trong yên ổn.

Kỳ thực, Thương Tín từng nỗ lực vùng vẫy thoát khỏi số phận. Biết không thể trở lại phim ảnh, ông đi làm bảo vệ, xe ôm, hát đám ma, đám cưới... kiếm sống nuôi vợ trẻ, con thơ.

Vai diễn cuối cùng của Thương Tín trong phim "Cu li không bao giờ khóc". Ảnh: Tư liệu

Song ông đi đến đâu, truyền thông theo đến đó. Một dự án phim cổ trang gạch tên ông sau khi thông tin bị cộng đồng mạng đào xới, tranh cãi thị phi. Suốt cuộc đời dài, Thương Tín chưa từng được sống như một người bình thường.

Sự trượt dài khiến ông không có quyền lựa chọn hay quyết định. Nhiều lần, ông thể hiện sự bất lực khi phải buông xuôi, phó mặc đời mình cho người khác.

Thời đại công nghệ và bối cảnh dịch bệnh góp phần đẩy câu chuyện của Thương Tín lên đỉnh điểm.

Trong bối cảnh nhiều trang, kênh tin tức vốn ngắc ngoải do dịch bệnh Covid-19, loạt ồn ào của Thương Tín ví như chiếc phao cứu sinh.

Thương Tín hát đám cưới mưu sinh

Thông tin, hình ảnh của ông cứ thế xuất hiện tràn lan, dày đặc không điểm dừng. Không khó nhận ra, Thương Tín không hề có khả năng tự bảo vệ bản thân trước thực trạng tin giả, tin xấu độc trên internet.

Trước thị phi khổng lồ của mạng xã hội, tiếng nói của Thương Tín quá yếu ớt, nhỏ bé. Nhất là tiếng nói ấy đã đánh mất hoàn toàn sức nặng uy tín, lòng tin từ số ít người còn lại ủng hộ ông.

Thương Tín từng nói biết đau buồn khi đọc bình luận mắng chửi thậm tệ, biết chua xót khi tiêu tiền của người khác và luôn khóc vì thấy bất lực, thất vọng về bản thân trước con gái. Thỉnh thoảng, ông nghĩ về những cái sai không thể cứu vãn trong đời.

Cuối đời, Thương Tín về quê ở ẩn, người dùng mạng dần thôi mắng chửi ông để quan tâm những thị phi mới "nóng" hơn.

Thương Tín mắc nhiều sai lầm nhưng ông cũng bị truyền thông xã hội góp phần đẩy vào đường cùng. Ảnh: Tư liệu

Trong khi đó, ông ở quê vẫn túng thiếu, sống dựa vào người thân với cái chân phải gần như liệt vĩnh viễn cùng niềm thương nhớ con gái vô hạn.

Vì ít chia sẻ cảm xúc, không rõ ông thấy bị cuộc sống bệnh tật dày vò hay tìm được chút bình yên ở điểm cuối của một hành trình đầy cay đắng?

Thương Tín qua đời không để lại di ngôn, di nguyện. Nếu có, đó hẳn là mong mỏi gặp con gái một lần - điều ông không có được đến phút cuối cùng.

Thời gian xóa nhòa những cống hiến xa xưa trong khi thời đại của truyền thông xã hội lại tô đậm phần lỗi lầm và sự thảm hại, có lẽ chỉ khi nhắm mắt xuôi tay, Thương Tín mới thực sự trở về làm một người bình thường.

Lê Thị Mỹ Niệm