Sáng ngày 10/12, khu vực phường Phan Rang (Khánh Hòa) mưa nhiều, đám tang diễn viên Thương Tín vẫn trong cảnh thưa vắng người viếng.

Do đám tang Thương Tín tổ chức ở quê chỉ trong vỏn vẹn 1 ngày rưỡi, các đồng nghiệp không kịp thu xếp đến viếng hay gửi vòng hoa. Nghệ sĩ Hồng Tơ đã liên hệ đặt hoa viếng nhưng do sát giờ làm lễ di quan nên tiệm hoa không kịp làm.

Theo ghi nhận từ nguồn tin hiện trường, không khí đám tang có phần tĩnh lặng, ảm đạm. Các thành viên trong gia đình Thương Tín chia việc ra làm, không giao tiếp nhiều.

Thanh Tùng - con trai nam diễn viên - buồn bã, không tha thiết chuyện trò với ai.

Anh Tùng cầm di ảnh cha làm lễ di quan

Đầu ngõ đường Hoàng Hoa Thám, có 4-5 YouTuber chầu chực "săn" video còn bên trong rạp tang là một số phóng viên.

Khoảng 14h30', khi mưa ngớt, người thân bắt đầu dọn dẹp rạp, bàn ghế, hoa viếng...

Khoảng 15h20', gia đình đưa diễn viên Thương Tín đi an táng tại phần đất của gia đình ở nghĩa trang Hòa Thủy, xã Ninh Phước. Hàng xóm đứng hai bên con hẻm lặng lẽ dõi theo chiếc xe đưa quan tài đi xa dần.

Sau khi lo chu toàn cho Thương Tín, người thân sẽ tiếp tục chuẩn bị cho lễ giỗ em trai ông vào ngày mai 11/12.

Hàng xóm dõi theo chiếc xe đưa quan tài đi xa dần

Diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50' ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi.

Vài ngày trước khi mất, sức khỏe ông yếu, ăn ít, chủ yếu là cháo loãng, cân nặng chỉ còn 40kg. Hôm 8/12, tình trạng ông diễn tiến xấu, mất ý thức rồi qua đời khi người thân chưa kịp đưa đi cấp cứu.

Diễn viên Thương Tín sinh năm 1956, tham gia gần 200 bộ phim như: Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, SBC, Chiến trường chia nửa vầng trăng, Ngũ quái Sài Gòn, Tình khúc 68, Dòng sông hoa trắng, Cây huê xà...

Ông cũng góp mặt trong hơn 100 vở kịch như: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia, Trà hoa nữ...