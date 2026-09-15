Các cuộc tấn công của Iran đã gây hư hại cho căn cứ Mỹ. Ảnh: WANA

Theo hãng tin CNN, đây là bản tổng kết chính thức đầu tiên của Bộ Chiến tranh Mỹ về các tổn thất đối với trang thiết bị và cơ sở vật chất của nước này trong xung đột với Iran.

Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ trích dẫn thông tin trao đổi với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết “các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại và phá hủy hàng trăm tòa nhà, công trình” tại các căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Ảrập Xêút, Iraq, Oman và Jordan trong những tháng đầu của cuộc xung đột.

Báo cáo bao quát giai đoạn từ khi giao tranh nổ ra từ ngày 28/2 đến ngày 30/6, cũng ghi nhận kho dự trữ một số loại đạn dược chủ chốt của Mỹ đã bị suy giảm.

Theo báo cáo, những cuộc tấn công của Iran đã góp phần tạo ra những thay đổi đáng kể trong phương thức hoạt động truyền thống của quân đội Mỹ tại khu vực. CENTCOM đã “điều chuyển nhân sự, tài sản và các cơ sở lưu trữ” do liên tục bị Iran và các lực lượng ủy nhiệm tấn công.

Một trong những động thái đó là rút các trực thăng sơ tán y tế của Lục quân Mỹ khỏi Iraq và Kuwait. Điều này khiến “phần lớn các hoạt động sơ tán y tế được thực hiện bằng đường bộ... tới các cơ sở điều trị tại địa phương”.

Theo cơ quan giám sát, việc căn cứ khu vực của Hải quân Mỹ tại Bahrain bị phá hủy càng làm gia tăng những thách thức đáng kể trong việc thiết lập các “căn cứ hải quân và cảng hỗ trợ đầy đủ”. Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao gần đây từng nói Iran đã “phá tan tành” cơ sở này. Hệ quả là đảo Diego Garcia, nằm xa ở Ấn Độ Dương, được sử dụng làm trung tâm hậu cần đường biển, khiến chu kỳ tiếp tế kéo dài từ 14 - 18 ngày.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung và sự gián đoạn hệ thống chuyển phát thư quân sự trong khu vực càng làm gia tăng những khó khăn mà các thủy thủ Mỹ phải đối mặt trong các đợt triển khai kéo dài kỷ lục tới Vịnh Ba Tư để hỗ trợ các cuộc không kích nhằm vào Iran và phong tỏa các cảng của nước này trong những tháng gần đây.

Những thay đổi đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông có thể trở thành trạng thái vĩnh viễn. Sáu nguồn tin trước đó nói với CNN rằng các quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã âm thầm thảo luận khả năng cắt giảm lâu dài nhân sự và cơ sở quân sự của Washington trong khu vực sau khi cuộc xung đột kết thúc.

Báo cáo được thực hiện với sự phối hợp của Văn phòng Tổng thanh tra thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cũng đề cập tới các hoạt động ngoại giao của Washington trong khu vực. Theo báo cáo, các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại khoảng 184 triệu USD cho các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông. Báo cáo không đưa ra ước tính chi phí thiệt hại đối với các cơ sở quân sự của Mỹ.