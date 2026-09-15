Trong những tháng gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đề nghị các nước phương Tây hỗ trợ thêm ít nhất 300 tên lửa để duy trì hệ thống phòng không của nước này trong mùa đông sắp tới.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin báo chí, Mỹ và các đồng minh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot do Washington đã sử dụng một phần đáng kể kho dự trữ trong cuộc xung đột với Iran.

Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot. Ảnh: Militarnyi

Theo đài RT, trong một chuyến đi mới đây trên chuyên cơ Không lực Một, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu Kiev có được cấp phép sản xuất loại tên lửa phòng không Patriot hay không, Tổng thống Mỹ Trump cho biết Washington đang thảo luận về vấn đề đó, đồng thời làm rõ rằng đây sẽ là một "phiên bản kém tinh vi hơn".

Ông Trump lần đầu đề cập đến khả năng này trong cuộc gặp với ông Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7. "Chúng tôi sẽ cấp phép để các bạn sản xuất tên lửa Patriot... Như vậy, các bạn sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ tên lửa nữa", Tổng thống Mỹ đã nói với người đồng cấp Ukraine vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, vài tuần sau, ông Trump dường như tỏ ra e ngại về ý tưởng trên khi bày tỏ bản thân "không chắc" liệu Ukraine cuối cùng có được phép tự sản xuất loại tên lửa do Mỹ phát triển hay không. Lãnh đạo Nhà trắng chia sẻ với tờ Financial Times rằng Mỹ cần phải "cẩn trọng một chút" trong việc cho phép các quốc gia khác tiếp cận công nghệ quân sự tiên tiến của mình.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg từng nhận định ngay cả khi được chấp thuận, việc chế tạo một tên lửa Patriot mất nhiều năm, đồng nghĩa hoạt động sản xuất loại tên lửa này tại Ukraine sẽ không thể đáp ứng nhu cầu cấp bách trong ngắn hạn của họ. Các chuyên gia khác cũng cảnh báo các dây chuyền lắp ráp tên lửa đánh chặn Patriot tại Ukraine có thể trở thành mục tiêu ưu tiên tấn công hàng đầu của Nga.

Truyền thông Anh hồi tháng 7 trích dẫn một số nguồn tin cho hay các tên lửa Patriot nhiều khả năng sẽ được sản xuất theo giấy phép của Mỹ tại Đức hoặc một quốc gia châu Âu khác và việc sản xuất chỉ được chuyển sang Ukraine sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

Báo Die Welt của Đức sau đó đưa tin Boeing, hãng sản xuất đầu dò cho tên lửa đánh chặn PAC-3, tỏ ra không mặn mà với việc chia sẻ công nghệ này cho các bên thứ ba.

Trong bối cảnh Nga ngày càng gia tăng các cuộc không kích, Ukraine tháng trước đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm các tên lửa đánh chặn đã hoàn thiện. "Chúng tôi cũng cần tên lửa", ông Trump nói khi bác bỏ đề nghị của ông Zelensky.

Một số quốc gia thành viên NATO khác đang sử dụng hệ thống Patriot như Romania, Hà Lan và Ba Lan cũng đã phát tín hiệu cho Ukraine biết khả năng cung cấp thêm tên lửa của họ đã cạn kiệt.

Moscow khẳng định việc phương Tây chuyển giao vũ khí chỉ làm kéo dài cuộc xung đột một cách không cần thiết và không làm thay đổi cục diện hay kết quả cuối cùng. Các quan chức Nga cũng cảnh báo việc cung cấp các loại vũ khí ngày càng hiện đại cho Kiev có thể khiến các nước NATO đối mặt với nguy cơ bị lôi kéo vào vòng xoáy xung đột.