Mỹ xác nhận triển khai vũ khí trong không gian. Ảnh minh họa: Space.com

Hãng tin ABC News dẫn lời ông Meink phát biểu tại Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng: “Ngày nay, chúng tôi tiếp tục đảm bảo luôn sẵn sàng đối phó với những thách thức từ các mối đe dọa đang thay đổi ở bất cứ đâu. Đó là lý do Mỹ hiện có các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng tác chiến liên quân trước các hành động thù địch của đối phương".

Một phát ngôn viên của Lực lượng Vũ trụ Mỹ cho biết thêm: "Mỹ có thể sử dụng các năng lực này cho mục đích tấn công và phòng thủ theo chỉ đạo của các bộ tư lệnh tác chiến. Mỹ đã cảnh báo về việc Nga và Trung Quốc thử nghiệm, đưa vào vận hành các loại vũ khí trong không gian từ năm 2007. Do những hành động của họ, giờ đây không còn nghi ngờ gì rằng không gian đã trở thành một lĩnh vực tác chiến".

Theo người phát ngôn này, việc duy trì liên lạc cởi mở sẽ góp phần củng cố khả năng răn đe, ngăn đối phương tính toán sai lầm và bình thường hóa các hoạt động trong không gian.

Các chuyên gia an ninh quốc gia và quan chức quốc phòng từ lâu cảnh báo quỹ đạo Trái đất có thể trở thành một nơi tranh chấp, khi các đối thủ tìm cách vô hiệu hóa hoặc phá hủy những vệ tinh cung cấp cho binh sĩ dữ liệu GPS, thông tin liên lạc, tình báo và mục tiêu cho quân đội. Những cuộc tấn công như vậy cũng có thể làm gián đoạn hệ thống liên lạc dân sự và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Hiện chưa rõ Mỹ đã đưa loại vũ khí nào lên quỹ đạo và những hệ thống này được triển khai từ thời điểm nào.

Viễn cảnh xung đột trong không gian đã hiện hữu trong các kế hoạch quân sự suốt nhiều thập niên, khi vệ tinh ngày càng trở thành thành phần thiết yếu của giao tranh hiện đại. Vũ khí không gian có thể bao gồm vũ khí mạng hoặc laser. Chúng cũng có thể là những vệ tinh được thiết kế để đâm vào các vệ tinh khác.

Một cuộc xung đột vũ trang trong không gian cũng có thể tạo ra những mối nguy kéo dài trên quỹ đạo. Các vệ tinh bị phá hủy có thể tạo ra những mảnh vỡ di chuyển với tốc độ cực cao, làm gia tăng nguy cơ va chạm và khiến việc phóng cũng như vận hành tàu vũ trụ an toàn trở nên khó khăn hơn.