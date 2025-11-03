Anh Viswashkumar Ramesh. Ảnh: BBC

Theo hãng tin BBC, chiếc máy bay Boeing 787 chở khách của hãng hàng không Air India hồi tháng 6 bị rơi ở phía tây Ấn Độ chỉ vài phút sau khi cất cánh. Một đoạn video gây sốc được chia sẻ vào thời điểm đó cho thấy Ramesh bước ra khỏi hiện trường với những vết thương ngoài da trong khi khói bốc lên nghi ngút ở phía sau.

Người đàn ông này kể, việc thoát chết là một phép màu nhưng anh ta đã mất tất cả. Em trai của Ramesh là Ajay, người đi cùng chuyến bay nhưng ngồi khác hàng ghế, đã tử vong trong vụ tai nạn trên.

Từ khi trở về nhà ở Leicester, Anh, Ramesh phải vật lộn với chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương (PTSD) và không thể nói chuyện với vợ cùng con trai 4 tuổi.

Đây là lần đầu tiên, người đàn ông 39 tuổi này trò chuyện với giới truyền thông kể từ khi quay lại Anh. Khi được hỏi ký ức về ngày xảy ra thảm kịch, Ramesh cho hay: "Tôi không thể nói gì về điều đó vào lúc này". Người đàn ông này tiết lộ cảm thấy quá đau đớn khi phải nhớ lại những gì đã xảy ra và đã bật khóc trong khi trả lời phỏng vấn.

Người duy nhất sống sót sau khi máy bay rơi. Ảnh: X

Ramesh đã mô tả nỗi thống khổ anh ta và gia đình đang phải trải qua: "Đối với tôi, sau vụ tai nạn... rất khó khăn, về cả thể chất lẫn tinh thần. Trong 4 tháng qua, mỗi ngày mẹ tôi đều ngồi ngoài cửa, không nói gì cả. Tôi cũng vậy, tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai... Tôi suy nghĩ suốt đêm, tôi đang bị tổn thương về mặt tinh thần. Mỗi ngày đều là nỗi đau đối với cả gia đình".

Ramesh cho biết, bản thân vẫn còn bị đau ở chân, vai, đầu gối và lưng, khiến anh không thể làm việc hay lái xe kể từ khi thảm kịch xảy ra.

Hãng hàng không Air India đã đề nghị khoản bồi thường tạm thời 21.500 Bảng Anh (28.238 USD) cho Ramesh và anh đã chấp thuận. Tuy nhiên, các cố vấn của người đàn ông này cho hay, số tiền đó không đủ để đáp ứng nhu cầu trước mắt vì doanh nghiệp do Ramesh và người em trai điều hành đã sụp đổ sau vụ tai nạn.