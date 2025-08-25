Sân bay Tallinn. Ảnh: Postimees

Hãng tin Postimees của Estonia dẫn lời Margot Holts, Trưởng phòng Truyền thông và Tiếp thị tại sân bay Tallinn cho hay, máy bay do hãng hàng không AlMarsia Universal Airlines của Ai Cập khai thác, đã hạ cánh xuống Tallinn lúc 5h33' giờ địa phương sáng 25/8. Theo lịch, máy bay đang trong hành trình từ Sharm el-Sheikh, Ai Cập tới sân bay Pulkovo ở St.Petersburg.

Bà Margot Holts nói: "Máy bay đã được chuyển hướng tới Tallinn vì không thể hạ cánh xuống Pulkovo do sân bay tạm thời đóng cửa".

Sân bay Pulkovo phải đóng cửa sau khi Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cảng Ust-Luga và các khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Kursk ở vùng biên giới Nga.

Sau khi sân bay Pulkovo mở cửa trở lại, máy bay đã rời Tallinn lúc 11h8' để tới St.Petersburg. Trong thời gian dừng chân kéo dài 5 giờ 30 phút, các hành khách cũng như phi hành đoàn không được phép rời khỏi máy bay khi còn trên lãnh thổ Estonia.

Estonia, từng là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và hiện là thành viên của Liên minh Châu Âu cũng như NATO. Đây cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga.