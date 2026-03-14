Ngày 14/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học về Nhiễm trùng thần kinh. Hội thảo nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nhiễm trùng thần kinh, là nhóm bệnh đang có xu hướng gia tăng và gây nhiều thách thức cho hệ thống y tế.

Phát biểu tại hội thảo, TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết các bệnh nhiễm trùng tại Việt Nam vẫn còn phổ biến, trong đó nhiễm trùng thần kinh là một vấn đề đáng lo ngại. Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng nặng sau chấn thương sọ não hoặc sau phẫu thuật thần kinh tại các cơ sở y tế tuyến dưới.

Không ít trường hợp từ các bệnh viện đa khoa khu vực hoặc tuyến tỉnh được chuyển đến trong tình trạng nhiễm trùng nặng, thậm chí hình thành ổ áp xe não sau phẫu thuật.

Thực tế, nhiều cơ sở y tế đã phẫu thuật thành công các ca chấn thương sọ não nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc phát hiện và kiểm soát nhiễm trùng sau mổ. Một trong những nguyên nhân là thiếu hệ thống xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán chính xác tác nhân gây nhiễm trùng, dẫn đến việc điều trị nhiễm độc thần kinh chưa kịp thời. Khi chuyển đến tuyến cuối, không ít bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nặng với ổ áp xe trong não, làm tăng gánh nặng điều trị cho bệnh viện và chi phí cho người bệnh.

Tại hội thảo, PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh lý thần kinh rất đa dạng, từ cấp cứu chấn thương đến các bệnh lý phức tạp. Dù trên thế giới lĩnh vực này đã được nghiên cứu sâu, nhưng tại Việt Nam vẫn còn tương đối mới và cần tiếp tục phát triển.

Theo PGS Đồng Văn Hệ, trong bất kỳ phẫu thuật nào, nhiễm trùng đều là biến chứng nguy hiểm. Tại các nước nhiệt đới như Việt Nam, nguy cơ nhiễm trùng thần kinh sau phẫu thuật càng cao, trong khi việc kiểm soát vẫn còn nhiều hạn chế. Ở nhiều bệnh viện, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn sau mổ, đặc biệt liên quan đến dẫn lưu và chăm sóc hậu phẫu, chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng tăng lên.

PGS Đồng Văn Hệ cũng cảnh báo tình trạng lạm dụng kỹ thuật và thiết bị y tế trong một số trường hợp có thể làm gia tăng nguy cơ biến chứng. Vì vậy, việc chỉ định phẫu thuật cần được cân nhắc chặt chẽ, đồng thời tăng cường phối hợp giữa bác sĩ phẫu thuật thần kinh và bác sĩ truyền nhiễm để kiểm soát tốt nguy cơ nhiễm trùng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.