Hiểu nhầm về công dụng của filler

Một nữ bệnh nhân 29 tuổi nhập viện vào Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng hai cẳng chân biến dạng, xuất hiện nhiều khối sưng đỏ nghiêm trọng sau khi tiêm filler làm thẳng chân tại nhà.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Hồng Mạnh, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai, đây là hậu quả của việc áp dụng một phương pháp thẩm mỹ phản khoa học, cùng với sự chủ quan khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp “dạo” không được kiểm soát.

Filler được thiết kế để bù đắp thể tích mô mềm ở những vùng nhỏ như rãnh nhăn, thái dương hoặc cằm. Trong khi đó, hình dáng cẳng chân cong hay thẳng chủ yếu phụ thuộc vào trục của xương chày, xương mác và cấu trúc cơ - gân. Vì vậy, tiêm lượng lớn filler vào mô mềm không thể thay đổi trục xương mà còn có thể gây biến dạng, chèn ép mạch máu và dây thần kinh.

Cẳng chân là vùng giải phẫu phức tạp với hệ thống mạch máu và thần kinh quan trọng như động mạch chày trước, chày sau và các dây thần kinh ngoại vi.

Hình ảnh tổn thương của người bệnh. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Mạnh chỉ ra các ảnh hưởng khi tiêm lượng lớn chất làm đầy vào khu vực chân:

- Tắc mạch và chèn ép khoang: Filler có thể đi vào lòng mạch hoặc tạo áp lực lên mô xung quanh, làm gián đoạn tưới máu, dẫn đến thiếu máu cục bộ và hoại tử da, mô mềm.

- Viêm cân cơ hoại tử: Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng. Nếu không được điều trị kịp thời bằng kháng sinh mạnh và can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân có thể bị hoại tử diện rộng, thậm chí phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

Theo bác sĩ Mạnh, nhiều người cho rằng tiêm filler là thủ thuật đơn giản nên có thể thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, môi trường sinh hoạt thông thường chứa nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm như tụ cầu vàng (kể cả chủng kháng thuốc MRSA), liên cầu nhóm A hoặc các vi khuẩn kỵ khí.

Nếu tiêm trong điều kiện không đảm bảo vô khuẩn, vi khuẩn có thể xâm nhập sâu vào cơ thể, gây áp xe, viêm mô bào lan tỏa hoặc thậm chí nhiễm trùng huyết. Bên cạnh đó, nguy cơ sốc phản vệ cũng rất đáng lo ngại.

“Với những người có tiền sử dị ứng, việc tiêm filler tại nhà mà không có thuốc chống sốc, thiết bị cấp cứu và đội ngũ hồi sức là cực kỳ nguy hiểm. Phản vệ có thể gây ngừng tuần hoàn chỉ trong vài phút trước khi bệnh nhân kịp được đưa đến bệnh viện”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

3 nguyên tắc để làm đẹp an toàn

Để tránh những biến chứng đáng tiếc, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần ghi nhớ 3 nguyên tắc:

1. Không thực hiện thẩm mỹ tại nhà: Mọi thủ thuật xâm lấn cần được thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, đảm bảo điều kiện vô khuẩn và có bác sĩ chuyên môn.

2. Thận trọng nếu có tiền sử dị ứng: Người từng xuất hiện các phản ứng như khó thở, nổi mẩn sau can thiệp y tế cần được bác sĩ thăm khám kỹ trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào.

3. Đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường: Nếu xuất hiện các triệu chứng như sưng đau, đỏ nóng tại vùng tiêm, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa ngay lập tức để được xử trí trong “thời gian vàng”.

Các chuyên gia nhấn mạnh, làm đẹp là nhu cầu chính đáng nhưng cần lựa chọn phương pháp phù hợp và thực hiện tại cơ sở y tế uy tín để tránh những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng.

