Trong video mới nhất của mình, bác sĩ tim mạch José Abellán cho biết uống cà phê thường xuyên có thể giúp mọi người “sống lâu hơn và ít mắc các bệnh tim mạch hơn”.

“Cà phê cung cấp các hợp chất như axit chlorogenic chống oxy hóa cùng với diterpen, trigonelline, các axit phenolic, melanoidin và các khoáng chất như magie, kali”, bác sĩ Abellán giải thích.

Theo AS, bác sĩ Abellán khuyến nghị khoảng 4 tách cà phê mỗi ngày là “ngưỡng an toàn” đối với đa số mọi người và các bằng chứng cho thấy lượng này có thể giúp bảo vệ tim cũng như kéo dài tuổi thọ. Ông cũng nhấn mạnh rằng cà phê lọc có thể là lựa chọn tốt hơn để giảm nguy cơ tim mạch vì quá trình lọc có thể loại bỏ một số hợp chất liên quan đến tăng cholesterol.

Cà phê là thức uống được đánh giá tốt cho tim mạch. Ảnh: Ban Mai

Vị bác sĩ tim mạch cho biết: “Những người uống cà phê thường xuyên sống lâu hơn và mắc ít bệnh tim mạch hơn. Các dữ liệu hiện nay cho thấy cà phê có thể là một phần của lối sống hoàn toàn lành mạnh, miễn là được tiêu thụ ở mức vừa phải và có tính đến khả năng dung nạp caffeine cũng như tình trạng sức khỏe của từng cá nhân”.

Cà phê có thể khiến huyết áp và nhịp tim tăng tạm thời, điều này đôi khi có thể gây ra một số hậu quả. Chuyên gia khuyên rằng nếu xuất hiện các tác dụng phụ như tim đập nhanh hoặc hồi hộp, người dùng nên ngừng uống.

Một phân tích công bố vào tháng 11/2025 cho thấy việc uống tối đa 4 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa sinh học, thậm chí có thể trẻ hơn thêm khoảng 5 năm về mặt sinh học.

Một nghiên cứu khác công bố vào tháng 9 năm ngoái trên tạp chí Dinh dưỡng Anh cũng cho thấy việc kết hợp uống cà phê hằng ngày cùng với trà và nước có thể giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị uống theo tỷ lệ 2 tách cà phê - 3 tách trà, sau đó bổ sung thêm nước để tổng lượng đồ uống đạt khoảng 7-8 tách mỗi ngày. Dù vậy, khi lượng tiêu thụ lên tới 9 tách hoặc hơn mỗi ngày, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch lại tăng lên.

Dù vậy, các nhà khoa học cũng thừa nhận nghiên cứu của mình có một số hạn chế, đặc biệt không thể chứng minh việc dùng các loại đồ uống trên trực tiếp làm giảm nguy cơ tử vong mà chỉ cho thấy một mối liên hệ quan sát được.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, cà phê cũng có thể gây ra một số tác động không mong muốn nếu tiêu thụ quá nhiều, mức này tùy thuộc vào khả năng dụng nạp của cá nhân. Hàm lượng caffeine cao có thể khiến người uống mất ngủ, lo âu, bồn chồn hoặc tim đập nhanh. Ở một số người nhạy cảm với caffeine, cà phê còn có thể gây run tay, đau đầu hoặc khó chịu ở dạ dày. Việc uống cà phê với lượng lớn trong thời gian dài cũng có thể làm tăng huyết áp ở một số trường hợp. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên tiêu thụ cà phê ở mức vừa phải và chú ý đến phản ứng của cơ thể.