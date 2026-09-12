Chính xác

Cồn Sơn (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) là một khu đất nổi giữa sông, rộng khoảng 70ha và được ví von là "viên ngọc xanh giữa sông Hậu" nhờ cảnh quan yên bình, trong lành, cây trái sum sê.

Những năm gần đây, Cồn Sơn là điểm đến thu hút du khách nhờ nhiều hoạt động thú vị như thăm vườn trái cây, làm bánh dân gian hay xem những màn trình diễn độc đáo của ếch, cá lóc…

Trong đó, những con ếch có màu sắc nổi bật như vàng, xanh… được người dân cho làm quen với hiệu lệnh, màu sắc, âm thanh để “biết” nhảy qua vòng và phản ứng theo tiếng nhạc không lời hay lục lạc.

Còn cá lóc được huấn luyện để nhảy lên khỏi mặt nước bắt mồi. Người nuôi sẽ rải thức ăn từng ít một, tạo phản xạ để cá bay lên đớp mồi trên cao.

Sau một thời gian huấn luyện, đàn cá hình thành phản xạ nhảy đồng loạt khi thấy thức ăn. Khi biểu diễn, người nuôi tung thức ăn từ độ cao nhất định để kích thích cá bay lên khỏi mặt nước.

Ảnh: Linh Trang