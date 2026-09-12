1. Vùng đất nào ở Việt Nam nổi giữa sông, khách tò mò đến xem "cá lóc bay, ếch làm xiếc"?
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Cồn Sơn
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Cồn Sơn (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) là một khu đất nổi giữa sông, rộng khoảng 70ha và được ví von là "viên ngọc xanh giữa sông Hậu" nhờ cảnh quan yên bình, trong lành, cây trái sum sê.
Những năm gần đây, Cồn Sơn là điểm đến thu hút du khách nhờ nhiều hoạt động thú vị như thăm vườn trái cây, làm bánh dân gian hay xem những màn trình diễn độc đáo của ếch, cá lóc…
Trong đó, những con ếch có màu sắc nổi bật như vàng, xanh… được người dân cho làm quen với hiệu lệnh, màu sắc, âm thanh để “biết” nhảy qua vòng và phản ứng theo tiếng nhạc không lời hay lục lạc.
Còn cá lóc được huấn luyện để nhảy lên khỏi mặt nước bắt mồi. Người nuôi sẽ rải thức ăn từng ít một, tạo phản xạ để cá bay lên đớp mồi trên cao.
Sau một thời gian huấn luyện, đàn cá hình thành phản xạ nhảy đồng loạt khi thấy thức ăn. Khi biểu diễn, người nuôi tung thức ăn từ độ cao nhất định để kích thích cá bay lên khỏi mặt nước.
Ảnh: Linh Trang
2. Ở Cồn Sơn, cá lóc thường được huấn luyện biểu diễn từ giai đoạn nào?
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Lúc nhỏ, kích thước cỡ chiếc đũa
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Anh Nguyễn Thành Tâm - chủ nhà vườn Thành Tâm ở Cồn Sơn cho biết, để luyện cá lóc bay, anh phải tập ngay khi chúng còn nhỏ, lúc "mới bằng chiếc đũa".
Anh Tâm dùng chiếc đĩa gõ vào xô đựng thức ăn, tạo những tiếng leng keng để cá quen với âm thanh này. Khi cá đã quen âm thanh rồi, anh chỉ cần gõ là cả đàn cá sẽ chú ý và nhảy lên đón thức ăn.
Về cách tung thức ăn, khi cá còn nhỏ, anh Tâm tung thấp rồi từ từ tung cao lên để cá bật nhảy xa hơn. Sau 3-4 tháng tập đều đặn, đàn cá hình thành phản xạ có điều kiện, sẽ nhảy lên trình diễn mà không phải chỉ khi đói.
Khi cá đạt mốc 13-14 tháng tuổi, kích cỡ quá lớn, không thể bay, anh Tâm sẽ thả chúng về môi trường tự nhiên.
3. Địa điểm du lịch nào ở Cần Thơ được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia?
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Bến Ninh Kiều
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Chợ nổi Cái Răng nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 5km, là một trong 3 chợ nổi lớn nhất miền Tây Nam Bộ.
Chợ từng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016 và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) bình chọn vào Top 50 Tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam, năm 2023.
Chợ thường họp từ 5h sáng, nhộp nhịp nhất là khoảng 6h-8h.
Khách tới khu chợ vào buổi sáng thường thưởng thức các món ăn đặc sản như bún riêu, hủ tiếu... Các ghe, thuyền lênh đênh trong chợ cũng bán nước giải khát, nước trái cây, cà phê với mức giá bình dân.
Ảnh: Linh Trang
4. Món ăn nào ở chợ nổi Cái Răng có tên gọi lạ, được khách nước ngoài hết lời khen?
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Cháo cá lóc
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Món nổi tiếng ở chợ nổi Cái Răng là hủ tiếu "lắc", từng được đầu bếp nổi tiếng đến từ Hàn Quốc - Jun Ho Kyun khen ngợi trên đài truyền hình EBS.
Món ăn này cũng từng gây ấn tượng cho đầu bếp lừng danh thế giới Gordon Ramsay vào năm 2012.
Theo người địa phương, sở dĩ người ta gọi bún "lắc", hủ tiếu "lắc" là bởi người bán - người mua đều ngồi trên chiếc ghe thuyền tròng trành giữa sông nước, lắc qua lắc lại.
Nhất là khi tàu lớn đi qua, sóng đánh mạnh làm ghe lắc lư, khách vừa bưng tô hủ tiếu vừa run tay.
Ngoài hủ tiếu, bún riêu "lắc" cũng được yêu thích tại chợ. Món này từng được trang du lịch Skyscanner giới thiệu là món ăn phải thử một lần trong đời.
Ảnh: Linh Trang
5. Món ăn lạ miệng nào được sáng tạo từ hủ tiếu, gây sốt ở chợ nổi Cái Răng?
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Hủ tiếu trộn
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Tại Cần Thơ, đặc biệt ở khu vực quận Cái Răng (cũ), nghề làm hủ tiếu vẫn được gìn giữ như một nghề truyền thống. Trong số đó, “lò hủ tiếu Sáu Hoài” của ông Huỳnh Hữu Hoài được xem là điểm dừng chân nổi tiếng nhất với du khách.
Cách chợ nổi Cái Răng chỉ khoảng 1km, lò hủ tiếu này không chỉ bảo tồn phương pháp làm hủ tiếu truyền thống mà còn sáng tạo nhiều sản phẩm mới lạ, nổi bật là pizza hủ tiếu.
Thay vì dùng bột mì như pizza Ý, đế của pizza hủ tiếu được làm từ hủ tiếu bột lọc. Bột được chiên trong chảo dầu nóng cho đến khi vàng giòn, phồng nhẹ và tạo thành hình tròn giống đế pizza truyền thống.
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở phần nhân (topping). Không phải phô mai, xốt cà chua hay xúc xích, pizza hủ tiếu được kết hợp từ trứng chiên, thịt khìa hầm mềm thấm vị, rắc thêm đậu phộng rang, hành phi và một ít tương ớt.
Từng lớp topping đơn giản nhưng hài hòa, tạo nên hương vị vừa quen thuộc vừa lạ miệng. Dù là món chiên nhưng không hề ngán nhờ có thêm xà lách ăn kèm.
Ảnh: Trần Tuyên
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