Tiếp tục đưa kỹ năng số đến gần hơn với người nông dân

Để thông tin không còn là rào cản mà trở thành động lực phát triển kinh tế, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực số, giúp hội viên tiếp cận tri thức và thích ứng với quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Trọng tâm là Đề án "Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong tư vấn và hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ứng dụng chuyển đổi số gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030".

Theo đề án, đến năm 2030, 100% cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh và cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số trong nông nghiệp an toàn; đồng thời thành lập 50 câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi ứng dụng công nghệ số. Tổng kinh phí thực hiện hơn 31,1 tỷ đồng.

Bắc Ninh đang xây dựng một thế hệ nông dân mới có năng lực số vượt trội, từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin.

Ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết, ngay sau khi đề án được phê duyệt, Hội đã triển khai tới các cấp cơ sở, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp hướng dẫn hội viên ứng dụng hiệu quả nền tảng số "Nông dân Việt Nam" trong quản lý sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Thông qua các hoạt động này, Hội hướng tới xây dựng đội ngũ nông dân có năng lực số, từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin, làm chủ công nghệ và đáp ứng yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp hiện đại.

"Quả ngọt" từ những lớp học số

Việc nâng cao năng lực số cho nông dân đã được Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiều năm qua. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho hội viên, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của đề án.

Theo đó, Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 58 hội nghị triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" và 47 lớp tập huấn về công nghệ số, kỹ năng số, thu hút hơn 11.300 lượt hội viên, nông dân tham gia.

Nội dung tập huấn tập trung chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đồng thời trang bị các kỹ năng thực hành như livestream bán hàng, xây dựng video quảng bá nông sản, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Hội viên cũng được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.

Nhờ được trang bị kiến thức và kỹ năng số, tư duy sản xuất của nhiều nông dân đã chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp số. Đến nay, toàn tỉnh có gần 115.000 tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất được khởi tạo trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng số phục vụ tiêu thụ nông sản; hơn 111.000 cán bộ, hội viên kích hoạt thành công các nền tảng số; xây dựng 6 mô hình ứng dụng công nghệ IoT trong sản xuất nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh cũng hướng dẫn hội viên sử dụng nền tảng "Nông dân Việt Nam" và phần mềm MCA phục vụ quản lý quy trình sản xuất.

Hiệu quả của chuyển đổi số được thể hiện qua nhiều mô hình sản xuất. Ví dụ hộ nhà bà Nguyễn Thị Trâm (xã Trung Chính), đầu tư hơn 2 ha nhà màng, nhà lưới ứng dụng hệ thống tưới tự động, đồng thời sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ nông sản. Tại Hợp tác xã Liên Ấp, xã Liên Bão, hộ ông Nguyễn Văn Hiệp áp dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm rau VietGAP, góp phần minh bạch thông tin và nâng cao giá trị hàng hóa. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Huyền, phường Tân An, đầu tư khoảng 4.000 m² nhà màng ứng dụng công nghệ IoT trong trồng dưa, mang lại thu nhập ổn định khoảng 600 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Thực tiễn cho thấy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng số không chỉ giúp nông dân thu hẹp khoảng cách thông tin mà còn thay đổi tư duy sản xuất, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. Nâng cao năng lực số vì vậy trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp hiện đại.