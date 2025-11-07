Xem video:

Đoạn video được tài khoản Manju Som đăng tải trên Instagram cho thấy, trước khi khởi hành, người nông dân cùng gia đình làm lễ cầu may tại nhà. Sau đó, ông tự mình cầm lái chiếc máy kéo màu xanh dương, dẫn đầu đoàn xe gồm Toyota Fortuner, Mahindra Thar ba cửa và hai chiếc Innova Crysta, di chuyển đến showroom Land Rover trong tiếng hò reo của người thân.

Khi đoàn xe đến nơi, nhân viên đại lý đón tiếp nồng nhiệt. Chiếc Defender 110 mới tinh được phủ bằng tấm vải đỏ nổi bật, đặt trang trọng giữa sảnh trưng bày. Sau khi hoàn tất thủ tục, vị nông dân cùng gia đình kéo tấm phủ, chính thức nhận bàn giao xe trong tiếng vỗ tay và lời chúc mừng. Nhân viên đại lý còn tặng cha ông chiếc khăn choàng truyền thống và mũ turban theo phong tục địa phương, trong khi các con cắt bánh mừng.

Nông dân lái máy kéo đến showroom nhận xe Land Rover Defender tiền tỷ.

Chiếc Land Rover Defender 110 mà người nông dân này mua thuộc phiên bản 2.0 X-Dynamic, sơn màu Fuji White, nội thất phối hai tông đen – nâu, trang bị mâm hợp kim 5 chấu màu xám đậm. Xe có hệ thống thông tin giải trí Pivi Promàn hình 10 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, điều hòa tự động 3 vùng, hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), âm thanh Meridian Surround, camera 360 độ và cảm biến đỗ xe.

Dưới nắp ca-pô, Defender 110 X-Dynamic sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, sản sinh công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Xe còn có hệ thống treo khí nén điện tử và công nghệ Terrain Response 2, giúp tối ưu hiệu suất trên mọi địa hình.

Theo Cartoq

