Phong trào xây dựng nông thôn mới tại Quảng Trị thời gian qua ghi nhận bước tiến vững chắc, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Trong hành trình đó, hội viên nông dân giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt, khơi dậy tinh thần cộng đồng bằng loạt mô hình và phần việc mang tính nền tảng.

Các cấp Hội Nông dân phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực vận động hội viên tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nông dân toàn tỉnh đã đóng góp hơn 22,8 tỷ đồng, gần 38.800 ngày công và hiến trên 730.000 m² đất để mở đường giao thông nội thôn, xây hệ thống điện, làm tuyến đường hoa, chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu..

Một trong những điểm sáng của phong trào là 1.932 tuyến đường tự quản do các Chi hội Nông dân đảm nhận. Đây không chỉ là những tuyến giao thông được cải thiện rõ nét về cảnh quan mà còn thể hiện ý thức cộng đồng trong gìn giữ môi trường.

Nông dân là trung tâm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Lấy người dân làm chủ thể, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tập trung xây dựng các mô hình gắn với nhu cầu thực tiễn. Mô hình “Đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp” tại thôn Trằm Cheng, xã Tân Lập nhanh chóng lan tỏa nhờ cách làm trực quan và sự đồng thuận cao của người dân.

Bên cạnh đó, chương trình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tiếp tục duy trì hiệu quả tại nhiều xã, hỗ trợ thiết thực cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường nông thôn.

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, hàng nghìn cây xanh được trồng tại công viên, trường học, nhà văn hóa thôn và dọc các tuyến giao thông. Toàn tỉnh hiện duy trì 410 mô hình bảo vệ môi trường, góp phần giảm ô nhiễm, cải thiện vi khí hậu và nâng cao ý thức cộng đồng về phát triển xanh.

Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để Quảng Trị đạt 39/69 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 223 thôn và khu dân cư đạt chuẩn kiểu mẫu; 314 vườn hộ được công nhận vườn mẫu.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác định nông dân là trung tâm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được đẩy mạnh với trọng tâm đổi mới tư duy sản xuất.

Cùng với đó, việc hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp ngày càng được thúc đẩy nhằm mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phù hợp xu hướng kinh tế tuần hoàn. Đây là hướng đi giúp nông dân nâng cao thu nhập và bảo đảm sinh kế bền vững.